Охотники за дронами нанесли сокрушительный удар по боеспособности ВСУ

1:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские военнослужащие в районе Отрадного, расположенного на территории ДНР, уничтожили воздушный ретранслятор украинских вооружённых сил — беспилотник DJI Matrice 30, оснащённый антеннами для FPV-систем.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Артиллерийские дуэли ВС РФ в горно-лесистой местности ЮВО

Об этом в беседе с журналистами РИА Новости сообщил командир ударно-тактического отделения группы "Дальневосточные ветра" 29-й Гвардейской общевойсковой армии из группировки "Восток", известный под позывным "Фил".

По его словам, во время выполнения задач в режиме свободной охоты бойцы выдвигаются в тыловые районы противника, включая такие населённые пункты, как Отрадное и Богатырь, а также более северо-западные территории.

Основной целью таких вылетов является поиск артиллерийских позиций, однако в этот раз удалось обнаружить и уничтожить ретранслятор Matrice 30, который использовался для увеличения дальности действия украинских дронов-камикадзе. Как отметил командир, после поражения цели в течение трёх дней в этом районе не наблюдалось активности вражеских FPV-дронов, что обеспечило временное затишье.

Командир также подчеркнул, что последний выезд группы оказался особенно успешным: за неделю было нейтрализовано множество различных объектов противника. Он добавил, что перед своим подразделением и лично перед собой ставит новую амбициозную задачу — перехватить украинский разведывательный беспилотник самолётного типа "Лелека". По его мнению, это станет интересным вызовом для бойцов, который позволит ещё больше повысить эффективность их работы.

Этот случай демонстрирует, как российские силы активно противодействуют техническим средствам противника, создавая временные "мёртвые зоны" для вражеских дронов и одновременно разрабатывая новые тактические цели для повышения боевой эффективности.

Уточнения

FPV — англоязычное понятие, в виде аббревиатуры используемое для определения технических устройств, способных передавать окружающую их физическую реальность удаленному оператору в качестве виртуальной реальности.

