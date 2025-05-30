Последняя карта разыграна: Россия ответит на Taurus

Поставки западных вооружений на Украину лишь усугубляют ситуацию, увеличивая потери Киева, считает отставной полковник армии США Дэниел Дэвис.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ стартовал пилотный проект по подготовке офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины

Он выразил мнение, что увеличение объёмов военной помощи, включая боеприпасы, бронетехнику и ракеты дальнего действия, не способно предотвратить поражение Украины. Напротив, это лишь затягивает конфликт, приводя к ещё большим жертвам среди украинских военнослужащих, которые, по его мнению, гибнут в борьбе за недостижимую цель.

Дэвис также подчеркнул, что в текущем противостоянии преимущество остаётся за Россией. Он считает, что разумный подход требует осознания момента, когда продолжение боевых действий становится слишком дорогой ценой по сравнению с возможностью поиска мирного решения через дипломатию.

Тем временем в Европе продолжаются споры о допустимых пределах военной поддержки Киева. Так, 26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что ряд стран, включая Великобританию, Францию, США и Германию, сняли ограничения на дальность действия поставляемого Украине оружия, что позволяет Киеву наносить удары по целям на территории России.

Однако вскоре вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль опроверг это заявление, отметив, что позиция Берлина по данному вопросу осталась неизменной.

В свою очередь, Москва резко отреагировала на подобные инициативы. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупредила, что использование немецких ракет Taurus против российских объектов будет расценено как прямое участие Германии в боевых действиях на стороне Украины.

Российские власти неоднократно подчёркивали, что наращивание поставок вооружений Киеву препятствует мирному урегулированию и втягивает страны НАТО в конфликт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что любые грузы с оружием для Украины будут считаться законной целью для российских сил. Он также отметил, что США и их союзники по НАТО уже напрямую участвуют в конфликте, не только поставляя технику, но и занимаясь подготовкой украинских военных на территориях таких стран, как Великобритания, Германия и Италия.

Представители Кремля, в свою очередь, выразили мнение, что подобная политика Запада лишь отдаляет перспективы переговоров и усиливает негативные последствия конфликта.

Уточнения

Ларс Клингбайль — немецкий политик, вице-канцлер Германии и министр финансов Германии с 6 мая 2025 года. Сопредседатель СДПГ с 11 декабря 2021 года.

