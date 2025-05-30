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Последняя карта разыграна: Россия ответит на Taurus

Силовые структуры » Военные новости

Поставки западных вооружений на Украину лишь усугубляют ситуацию, увеличивая потери Киева, считает отставной полковник армии США Дэниел Дэвис.

стартовал пилотный проект по подготовке офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
стартовал пилотный проект по подготовке офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины

Он выразил мнение, что увеличение объёмов военной помощи, включая боеприпасы, бронетехнику и ракеты дальнего действия, не способно предотвратить поражение Украины. Напротив, это лишь затягивает конфликт, приводя к ещё большим жертвам среди украинских военнослужащих, которые, по его мнению, гибнут в борьбе за недостижимую цель.

Дэвис также подчеркнул, что в текущем противостоянии преимущество остаётся за Россией. Он считает, что разумный подход требует осознания момента, когда продолжение боевых действий становится слишком дорогой ценой по сравнению с возможностью поиска мирного решения через дипломатию.

Тем временем в Европе продолжаются споры о допустимых пределах военной поддержки Киева. Так, 26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что ряд стран, включая Великобританию, Францию, США и Германию, сняли ограничения на дальность действия поставляемого Украине оружия, что позволяет Киеву наносить удары по целям на территории России.

Однако вскоре вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль опроверг это заявление, отметив, что позиция Берлина по данному вопросу осталась неизменной.

В свою очередь, Москва резко отреагировала на подобные инициативы. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупредила, что использование немецких ракет Taurus против российских объектов будет расценено как прямое участие Германии в боевых действиях на стороне Украины.

Российские власти неоднократно подчёркивали, что наращивание поставок вооружений Киеву препятствует мирному урегулированию и втягивает страны НАТО в конфликт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что любые грузы с оружием для Украины будут считаться законной целью для российских сил. Он также отметил, что США и их союзники по НАТО уже напрямую участвуют в конфликте, не только поставляя технику, но и занимаясь подготовкой украинских военных на территориях таких стран, как Великобритания, Германия и Италия.

Представители Кремля, в свою очередь, выразили мнение, что подобная политика Запада лишь отдаляет перспективы переговоров и усиливает негативные последствия конфликта.

Уточнения

Ларс Клингбайль — немецкий политик, вице-канцлер Германии и министр финансов Германии с 6 мая 2025 года. Сопредседатель СДПГ с 11 декабря 2021 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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