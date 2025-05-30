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Смертельная слабость: коалиция желающих никогда не сможет помочь Украине

3:15
Силовые структуры » Военные новости

Западная коалиция, созданная для поддержки Украины, демонстрирует слабость и нерешительность, что ставит под сомнение её способность оказать реальную помощь Киеву, считает старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Стимсона Эмма Эшфорд.

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

В своей статье для издания Financial Times она отметила, что Европа стремится восполнить пробелы в поставках оружия, вызванные сокращением американской помощи, однако сталкивается с серьёзными трудностями. По её мнению, европейским странам сложно обеспечить Украину необходимым вооружением в нужные сроки и по приемлемой стоимости.

Эшфорд также указала, что так называемая "коалиция желающих" пока остаётся лишь декларацией на бумаге. Многие обещания, данные её участниками, могут быть реализованы лишь спустя годы, что не позволяет оперативно повлиять на ситуацию на поле боя.

Одной из ключевых проблем, по её мнению, является вопрос о возможном размещении войск после прекращения огня.

Она подчеркнула, что европейские армии не только испытывают трудности с боеспособностью, но и рискуют остаться без ресурсов для защиты собственных территорий, если их силы будут направлены на Украину. Кроме того, существует значительный разрыв между громкими заявлениями европейских лидеров о поддержке Киева и реальными возможностями их стран, а также готовностью населения поддерживать такие инициативы. Эшфорд считает, что вместо пустых обещаний и "позёрства" странам Запада следует сосредоточиться на реальных шагах.

Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон, выступая 27 марта по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже, сообщил, что некоторые участники коалиции рассматривают возможность отправки на Украину "сил сдерживания". 

Эти силы, по его словам, планируется разместить в заранее согласованных с украинской стороной стратегических точках. При этом он признал, что не все члены коалиции поддерживают данную инициативу, но подчеркнул, что для её реализации единогласие не требуется.

В свою очередь, российская сторона выразила резкое неприятие подобных планов. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщило, что Запад может развернуть на Украине так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек, что, по мнению ведомства, фактически будет означать оккупацию страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Москва не видит возможностей для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине.

Он пояснил, что присутствие такого контингента создаст "факты на земле", что сделает невозможным согласование условий мирного урегулирования. Ранее в российском МИД подчёркивали, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину являются провокацией, которая лишь подпитывает иллюзии киевских властей.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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