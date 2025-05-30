Лондон сдаёт экзамен НАТО: Британия готовится к войне

2:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что к 2034 году страна намерена увеличить расходы на оборону до 3% от валового внутреннего продукта.

Фото: commons.wikimedia.org by sebastiandoe5, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаг Великобритании

На сегодняшний день Лондон выделяет на военные нужды 2,3% ВВП. Ранее, в конце февраля, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о планах довести этот показатель до 2,5% к 2027 году. Однако, как стало известно из публикации одной из ведущих британских газет в конце мая, Соединенные Штаты настаивают на более амбициозных целях. Вашингтон хотел бы, чтобы Великобритания достигла уровня в 3% ВВП уже к 2029 году, став примером для других европейских государств.

В беседе с журналистами Хили подчеркнул, что при следующем созыве парламента страна обязательно выйдет на уровень расходов в 3% ВВП на оборону. Он также выразил уверенность в том, что этот показатель будет достигнут без каких-либо сомнений.

Источники издания уточнили, что в готовящемся обзоре стратегической обороны Великобритании, который будет представлен общественности в июне, четко прописана цель достичь 3% ВВП к 2034 году. Напомним, что следующие выборы в британский парламент запланированы на 2029 год, а срок полномочий законодательного органа составляет пять лет.

Между тем, тема увеличения оборонных расходов активно обсуждается на международной арене. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство тем, что европейские страны вносят недостаточный вклад в бюджет НАТО.

Он призывал всех членов альянса довести свои военные расходы до 5% ВВП. В то же время глава Пентагона Пит Хегсет заверил, что Соединенные Штаты пока не собираются сокращать свое военное присутствие на территории Европы.

Уточнения

Джон Хили — британский политик, член Лейбористской партии, младший министр жилищного хозяйства и планирования (2009—2010), министр обороны Великобритании (с 2024).

