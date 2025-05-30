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Конструктор вместо Taurus: украинский ВПК на грани позора

2:08
Силовые структуры » Военные новости

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в государственной измене, выразил мнение, что Украина не способна самостоятельно производить ракеты для нанесения ударов по России, даже если Германия начнет тайно поставлять свои ракеты Taurus под видом украинских разработок.

Taurus KEPD-350 на статической выставке на Словацком международном авиационном фестивале на авиабазе Малацки
Фото: commons.wikimedia.org by Боевая машина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Taurus KEPD-350 на статической выставке на Словацком международном авиационном фестивале на авиабазе Малацки

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, идея о том, что немецкие ракеты Taurus могут быть собраны на Украине и представлены как отечественная разработка под названием "Паляница", является нереалистичной. Он отметил, что руководство страны довело промышленность и оборонный комплекс до такого состояния, что даже простейшие боеприпасы на предприятиях "Укроборонпрома" собрать невозможно. Дубинский также подчеркнул, что заявления о возможностях украинского ВПК являются ложью, направленной на создание иллюзии успехов в стране.

В качестве саркастического комментария он добавил, что максимум, на что способны украинские заводы, — это сборка конструктора Lego. Тем временем в Германии продолжают обсуждать военную поддержку Украины.

В среду представитель немецких властей Фридрих Мерц сообщил, что страна намерена помочь Киеву в создании собственного дальнобойного оружия. При этом он уточнил, что дополнительные подробности пока останутся в тайне.

Раннее, в понедельник, канцлер Германии объявил, что Берлин, вслед за Великобританией, Францией и США, снял ограничения на дальность вооружений, поставляемых Украине. Он пояснил, что теперь украинские войска смогут наносить удары вглубь российской территории, и подчеркнул необходимость обеспечить их соответствующим оружием.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что подобные заявления немецких властей о поддержке дальнобойного оружия для Украины лишь осложняют перспективы мирного урегулирования конфликта и способствуют эскалации боевых действий.

Уточнения

Йоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, федеральный канцлер Германии с 6 мая 2025 года, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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