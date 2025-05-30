Конструктор вместо Taurus: украинский ВПК на грани позора

2:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в государственной измене, выразил мнение, что Украина не способна самостоятельно производить ракеты для нанесения ударов по России, даже если Германия начнет тайно поставлять свои ракеты Taurus под видом украинских разработок.

Фото: commons.wikimedia.org by Боевая машина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Taurus KEPD-350 на статической выставке на Словацком международном авиационном фестивале на авиабазе Малацки

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, идея о том, что немецкие ракеты Taurus могут быть собраны на Украине и представлены как отечественная разработка под названием "Паляница", является нереалистичной. Он отметил, что руководство страны довело промышленность и оборонный комплекс до такого состояния, что даже простейшие боеприпасы на предприятиях "Укроборонпрома" собрать невозможно. Дубинский также подчеркнул, что заявления о возможностях украинского ВПК являются ложью, направленной на создание иллюзии успехов в стране.

В качестве саркастического комментария он добавил, что максимум, на что способны украинские заводы, — это сборка конструктора Lego. Тем временем в Германии продолжают обсуждать военную поддержку Украины.

В среду представитель немецких властей Фридрих Мерц сообщил, что страна намерена помочь Киеву в создании собственного дальнобойного оружия. При этом он уточнил, что дополнительные подробности пока останутся в тайне.

Раннее, в понедельник, канцлер Германии объявил, что Берлин, вслед за Великобританией, Францией и США, снял ограничения на дальность вооружений, поставляемых Украине. Он пояснил, что теперь украинские войска смогут наносить удары вглубь российской территории, и подчеркнул необходимость обеспечить их соответствующим оружием.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что подобные заявления немецких властей о поддержке дальнобойного оружия для Украины лишь осложняют перспективы мирного урегулирования конфликта и способствуют эскалации боевых действий.

Уточнения

Йоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, федеральный канцлер Германии с 6 мая 2025 года, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

