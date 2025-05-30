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ДНР в кольце огня: Украина шлет десятки снарядов против мирных людей

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Силовые структуры » Военные новости

За прошедшие сутки украинские вооруженные силы семь раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 23 боеприпаса. Об этом сообщили в управлении правительства ДНР, занимающемся фиксацией военных преступлений со стороны Украины.

Артиллерия Вооруженных сил Украины
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Артиллерия Вооруженных сил Украины

Согласно информации ведомства, четыре атаки были совершены в районе Горловки, по одной — в районах Ясиноватой, Донецка и Енакиево. В результате этих действий было использовано различное вооружение, общее количество выпущенных снарядов составило 23 единицы. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале управления.

Как уточнили в ведомстве, данных о пострадавших среди гражданского населения на данный момент нет. Для сравнения, днем ранее было зафиксировано пять случаев обстрелов территории республики.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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