ДНР в кольце огня: Украина шлет десятки снарядов против мирных людей

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

За прошедшие сутки украинские вооруженные силы семь раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 23 боеприпаса. Об этом сообщили в управлении правительства ДНР, занимающемся фиксацией военных преступлений со стороны Украины.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Артиллерия Вооруженных сил Украины

Согласно информации ведомства, четыре атаки были совершены в районе Горловки, по одной — в районах Ясиноватой, Донецка и Енакиево. В результате этих действий было использовано различное вооружение, общее количество выпущенных снарядов составило 23 единицы. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале управления.

Как уточнили в ведомстве, данных о пострадавших среди гражданского населения на данный момент нет. Для сравнения, днем ранее было зафиксировано пять случаев обстрелов территории республики.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

