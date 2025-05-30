Последний шанс использовать: Америка намерена избавиться от одного смертоносного оружия

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1:15
Силовые структуры » Военные новости

В минувшую субботу Министерство обороны США сообщило о подписании контракта на сумму более полумиллиарда долларов, который предусматривает утилизацию первого в мире авианосца с ядерной силовой установкой — USS Enterprise (CVN-65).

Пентагон
Фото: commons.wikimedia.org by La Citta Vita, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пентагон

Согласно данным, опубликованным в реестре контрактов Пентагона, соглашение на сумму 536,7 миллиона долларов было заключено с компанией NorthStar Maritime Dismantlement Services LLC, базирующейся в городе Вернон, штат Вермонт. В рамках контракта компания обязуется провести демонтаж, переработку и утилизацию легендарного корабля.

Как уточнили в военном ведомстве, работы по утилизации авианосца продлятся до ноября 2029 года. Примечательно, что USS Enterprise завершил свою службу еще в 2012 году, и изначально предполагалось, что его утилизация будет завершена к 2015 году. Однако сроки неоднократно переносились, и официально корабль был исключен из состава Военно-морских сил США лишь в 2017 году.

Уточнения

USS Enterprise (CVN-65) — атомный ударный авианосец ВМС США.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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