Европа бросает вызов России: какой козырь прячут за громкими словами

Ситуация на украинском фронте ухудшается, и это может подтолкнуть европейских лидеров к радикальным шагам, чтобы не допустить поражения Киева.

Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ВСУ

Такую точку зрения в эфире YouTube-канала Glenn Diesen высказал отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод. По его мнению, Европа готова пойти на крайние меры, чтобы предотвратить подобный исход.

Он обратил внимание на недавнее громкое заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных поставках Украине дальнобойных ракет Taurus, назвав это примером такой политики.

Однако, как отметил бывший разведчик, подобные обещания могут быть не более чем блефом. Он пояснил, что Германия не имеет возможности принимать подобные решения самостоятельно, без согласования с другими странами. В частности, речь идёт о технологиях, используемых в таких ракетах, которые зависят от американских разработок. По словам отставного военного, США пока не дали разрешения на применение такого оружия, чтобы избежать прямого вовлечения в конфликт.

Тем временем канцлер Германии в одном из своих выступлений сообщил, что страна намерена поддержать Украину в создании собственного дальнобойного оружия, но отказался раскрывать дополнительные подробности.

Ранее глава немецкого правительства также заявил, что ФРГ, вслед за Великобританией, Францией и США, сняла ограничения на дальность вооружений, передаваемых Киеву. Он подчеркнул, что украинские силы теперь могут наносить удары вглубь российской территории, и для этого их необходимо обеспечить соответствующим вооружением.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что подобные заявления немецкого канцлера лишь осложняют перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине и способствуют эскалации боевых действий.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель.

