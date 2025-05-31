Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кто получает больше: раскрыты истинные размеры пенсий мужчин и женщин
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Посадите это рядом с помидорами — и вредители сбегут с участка
Четверть миллиарда убийц на свободе: непредсказуемые последствия аварии в США
Пора его выбросить: почему старый холодильник обойдётся вам дороже, чем новый
Если цены постоянно скачут: как оценят 100 граммов вашего украшения
Динозавры как источник терапии: десятилетнее исследование открывает новые перспективы в лечении рака
Нам так повезло: Малышева рассказала о радостном событии в своей семье
Последний шанс для аксолотлей: смогут ли они выжить в искусственно созданных водоемах

Европа бросает вызов России: какой козырь прячут за громкими словами

Силовые структуры » Военные новости

Ситуация на украинском фронте ухудшается, и это может подтолкнуть европейских лидеров к радикальным шагам, чтобы не допустить поражения Киева.

ВСУ
Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ВСУ

Такую точку зрения в эфире YouTube-канала Glenn Diesen высказал отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод. По его мнению, Европа готова пойти на крайние меры, чтобы предотвратить подобный исход.

Он обратил внимание на недавнее громкое заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных поставках Украине дальнобойных ракет Taurus, назвав это примером такой политики.

Однако, как отметил бывший разведчик, подобные обещания могут быть не более чем блефом. Он пояснил, что Германия не имеет возможности принимать подобные решения самостоятельно, без согласования с другими странами. В частности, речь идёт о технологиях, используемых в таких ракетах, которые зависят от американских разработок. По словам отставного военного, США пока не дали разрешения на применение такого оружия, чтобы избежать прямого вовлечения в конфликт.

Тем временем канцлер Германии в одном из своих выступлений сообщил, что страна намерена поддержать Украину в создании собственного дальнобойного оружия, но отказался раскрывать дополнительные подробности.

Ранее глава немецкого правительства также заявил, что ФРГ, вслед за Великобританией, Францией и США, сняла ограничения на дальность вооружений, передаваемых Киеву. Он подчеркнул, что украинские силы теперь могут наносить удары вглубь российской территории, и для этого их необходимо обеспечить соответствующим вооружением.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что подобные заявления немецкого канцлера лишь осложняют перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине и способствуют эскалации боевых действий.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Авто
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже Аудио 
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Авто
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Последние материалы
Если цены постоянно скачут: как оценят 100 граммов вашего украшения
Динозавры как источник терапии: десятилетнее исследование открывает новые перспективы в лечении рака
Боеприпасы из Белграда всплыли на Украине: как работает скрытая схема
Нам так повезло: Малышева рассказала о радостном событии в своей семье
Последний шанс для аксолотлей: смогут ли они выжить в искусственно созданных водоемах
Откройте двери в Хитон-парк — идеальное место для семейного отдыха
Начните свой утро вкусно: секрет лёгких запеченных ломтиков с яйцами, йогуртом и газировкой
Жара отступила в последний момент: погода первой недели лета удивит всех
Неожиданный дефицит: наличные доллары стали максимально редкими
Секрет коммунальщиков раскрыт: зачем на самом деле отключают горячую воду летом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.