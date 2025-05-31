Обманом на смерть: Киев бросает своих солдат на убой

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинских военнослужащих, призванных в рамках мобилизации, отправляют на передовую под ложным предлогом, рассказал Валерий Василькин, солдат ВСУ, попавший в плен к российским войскам из состава "Южной" группировки в районе освобождённой Романовки в ДНР.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

По его словам, он проживает недалеко от Одессы и оказался в зоне боевых действий в Дзержинске после того, как его забрали сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки, как на Украине называют военкоматы.

Василькин отметил, что ему и другим призывникам обещали, что их отправят на вторую линию фронта для строительства укреплений, однако вместо этого группу из 100 человек снарядили всем необходимым и перебросили непосредственно на передовую.

Дзержинск, переименованный украинскими властями в 2016 году в Торецк, представляет собой мощный укреплённый район ВСУ с развитой сетью железных дорог. С 2014 года этот город служил базой для украинских войск, откуда вёлся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших населённых пунктов ДНР. Министерство обороны России объявило об освобождении Дзержинска 7 февраля.

Уточнения

Торе́цк — город в Бахмутском районе Донецкой области Украины, административный центр Торецкой городской общины.

