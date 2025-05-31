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Обманом на смерть: Киев бросает своих солдат на убой

1:17
Силовые структуры » Военные новости

Украинских военнослужащих, призванных в рамках мобилизации, отправляют на передовую под ложным предлогом, рассказал Валерий Василькин, солдат ВСУ, попавший в плен к российским войскам из состава "Южной" группировки в районе освобождённой Романовки в ДНР.

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Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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По его словам, он проживает недалеко от Одессы и оказался в зоне боевых действий в Дзержинске после того, как его забрали сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки, как на Украине называют военкоматы.

Василькин отметил, что ему и другим призывникам обещали, что их отправят на вторую линию фронта для строительства укреплений, однако вместо этого группу из 100 человек снарядили всем необходимым и перебросили непосредственно на передовую.

Дзержинск, переименованный украинскими властями в 2016 году в Торецк, представляет собой мощный укреплённый район ВСУ с развитой сетью железных дорог. С 2014 года этот город служил базой для украинских войск, откуда вёлся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших населённых пунктов ДНР. Министерство обороны России объявило об освобождении Дзержинска 7 февраля.

Уточнения

Торе́цк — город в Бахмутском районе Донецкой области Украины, административный центр Торецкой городской общины. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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