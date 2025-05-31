Британская паника: Лондон пытается спрогнозировать борьбу с Россией

2:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Великобритании готовится к публикации масштабный обзор, посвящённый вопросам стратегической обороны, в котором особое внимание уделяется потенциальным вызовам, связанным с Россией.

Фото: defenceimagery.mod.uk by Corporal Ben Beale is licensed under United Kingdom Open Government Licence v3.0 Военные Великобритании

Как стало известно из материалов, попавших в распоряжение британских СМИ, в документе подчёркивается, что угроза, исходящая от РФ, рассматривается как крайне актуальная и требующая немедленного реагирования. Об этом сообщает одно из ведущих изданий страны, ссылаясь на свои источники.

Согласно информации, обнародованной ранее в телерепортаже, документ, который увидит свет уже в июне, станет основой для пересмотра подходов к оборонной политике Соединённого Королевства.

В частности, в нём будет предложена новая концепция распределения ресурсов вооружённых сил, известная как формула "20-40-40". Её ключевым элементом станет активное использование беспилотных летательных аппаратов, что, по мнению авторов, позволит эффективнее противостоять современным вызовам.

Обзор, объём которого превышает 130 страниц, подготовлен группой из трёх советников главы британского правительства. В нём, как сообщается, будет указано, что Россия представляет собой серьёзную и неотложную проблему, хотя прямого утверждения о состоянии войны между странами в документе не будет.

При этом особое внимание уделяется киберпространству, где, по мнению составителей, РФ создаёт значительные риски. В то же время Китай в этом отчёте охарактеризован как долгосрочный и сложный вызов для безопасности Великобритании. Отмечается, что общий уровень угроз для королевства, включая военные и кибератаки, достиг максимума со времён окончания холодной войны.

В российском посольстве в Лондоне, комментируя ситуацию, выразили обеспокоенность планами Великобритании по наращиванию потенциала в области кибервооружений. По их мнению, такие шаги ведут к усилению напряжённости в информационной сфере и могут быть направлены против России. Дипломаты также указали, что подобные действия подтверждают участие Британии в цифровой конфронтации с РФ.

Между тем, российское руководство неоднократно подчёркивало отсутствие агрессивных намерений в отношении стран Запада.

В одном из недавних интервью глава государства заявил, что у Москвы нет планов нападения на членов НАТО, назвав подобные предположения лишёнными смысла. Он также добавил, что обвинения в адрес России часто используются западными лидерами для отвлечения внимания общественности от внутренних проблем, хотя, по его словам, многие здравомыслящие люди осознают искусственность таких угроз.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

