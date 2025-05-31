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Оправдание убийств: Европа пытается скрыть свой милитаризм за поддержкой ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Европейские страны намеренно усиливают напряжённость вокруг конфликта на Украине, делая ставку на расширение поставок современного вооружения.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Такой подход, как отмечается в публикации итальянского издания IL Fatto Quotidiano, призван поддерживать стратегию, ориентированную на милитаризацию региона.

Согласно материалам издания, существует мнение, что завершение российско-украинского противостояния, вероятно, с неблагоприятным исходом для Киева, не станет точкой в эскалации. Напротив, Европа может использовать этот сценарий как повод для подготовки к новому витку конфронтации с Россией, чтобы оправдать свои действия в области наращивания военного потенциала.

В публикации подчёркивается, что Европа не может следовать той же линии поведения, что и Соединённые Штаты, особенно на фоне намерений американского лидера Дональда Трампа дистанцироваться от конфликта. Это вынуждает европейские страны пересматривать свои подходы, чтобы избежать последствий, которые могли бы поставить под сомнение эффективность их политики, проводимой на протяжении последних трёх лет.

Автор статьи считает, что поддержание Европы в состоянии постоянной военной напряжённости, связанной с ситуацией на Украине, позволяет её руководству укреплять свои позиции и сохранять контроль над политической ситуацией.

На этой неделе стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о снятии ограничений на дальность действия вооружений, поставляемых Украине, следуя примеру Великобритании, Франции и США. Он отметил, что украинские силы теперь имеют возможность наносить удары вглубь российской территории, и подчеркнул необходимость обеспечения их соответствующим оружием.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что подобные заявления немецкого канцлера осложняют любые попытки перевести ситуацию в русло мирного урегулирования и способствуют дальнейшему обострению конфликта.

Уточнения

Йоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, федеральный канцлер Германии с 6 мая 2025 года, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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