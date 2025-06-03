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Невидимая сеть: спутники, которые убивают Россию

3:02
Силовые структуры » Военные новости

Недавние атаки украинских беспилотников на базы российской стратегической авиации вызвали множество вопросов о том, как именно осуществлялось управление этими аппаратами.

DJI-Drone Mavic 3 в полете
Фото: wikimedia.org by C.Stadler/Bwag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
DJI-Drone Mavic 3 в полете

Военный аналитик Андрей Клинцевич поделился с ресурсом "Военное дело" своим видением ситуации, исключив некоторые из возможных сценариев и указав на наиболее вероятный способ связи.

По мнению специалиста, предположение о том, что дроны были оснащены искусственным интеллектом и машинным зрением, не выдерживает критики. Он напомнил, что сам Владимир Зеленский упомянул о привлечении 117 операторов, которые одновременно управляли беспилотниками, что исключает автономность аппаратов.

Также маловероятным был признан вариант, при котором операторы находились в непосредственной близости от так называемой фуры-матки — мобильной базы управления. Клинцевич отметил, что Зеленский подтвердил дистанционный характер операции, в том числе с использованием ресурсов, расположенных на территории Украины.

Что касается способа связи, использование обычных сотовых сетей было названо слишком рискованным из-за их ненадёжности и возможных сбоев. Аналитик предположил, что с высокой степенью вероятности управление дронами осуществлялось через спутниковую систему "Старлинк".

Он подчеркнул, что в России компания SpaceX ограничила работу невоенных терминалов этой системы, и на фронте связь через "Старлинк" отключается уже в 50 метрах от государственной границы, хотя на территории Украины она функционирует без ограничений.

Тем не менее, украинские беспилотники продолжают проникать вглубь российской территории, а безэкипажные катера действуют в акватории Чёрного моря. По мнению Клинцевича, это возможно благодаря использованию специальных военных терминалов "Старлинк", которые способны работать без ограничений даже над территорией России. Если подтвердится, что именно эти каналы связи использовались для атак, это станет серьёзной угрозой, которую необходимо устранить в будущем, чтобы исключить подобные инциденты.

Аналитик также указал, что Россия обладает техническими средствами для прерывания связи между спутниками "Старлинк". В качестве примера он привёл возможность использования стратегических комплексов радиоэлектронной борьбы, таких как "Мурманск", которые способны направленным сигналом блокировать передачу данных.

По его словам, спутники "Старлинк" выполняют роль ретрансляторов, принимая сигнал с земли и передавая его дальше, и Россия может выборочно отключать эту связь над определёнными районами.

В завершение Клинцевич подчеркнул, что настало время принимать решительные меры и начинать подавлять сигналы спутников, поскольку противник, вероятно, будет только усиливать свои действия в этом направлении.

Уточнения

SpaceX — американская компания, производитель космической техники.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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