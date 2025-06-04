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Апокалипсис по расписанию: мир перестал бояться ядерной войны

3:23
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко выразил мнение, что даже после терактов на территории России и атак на базы стратегических бомбардировщиков, которые являются частью ядерной триады страны, он продолжает считать недопустимым нанесение ядерного удара возмездия по Украине.

Ядерный взрыв
Фото: Pixabay by STRIEWA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ядерный взрыв

В разговоре с изданием Военное дело он подчеркнул, что основная угроза заключается в том, что люди утратили чувство страха перед ядерным оружием.

Как отметил аналитик, отсутствие страха перед ядерным оружием наблюдается не только среди населения России, но и среди западных политиков. Он подчеркнул, что в условиях, когда страх исчезает, использование угроз становится бессмысленным, поскольку оппоненты перестают воспринимать их всерьёз.

Ищенко напомнил, что со времени окончания Второй мировой войны прошло уже 80 лет, и за этот период жизнь в Европе была слишком спокойной и комфортной. В России же, по его словам, нынешний конфликт воспринимается обществом как нечто далёкое, происходящее где-то в телевизионных новостях. На Западе же все войны после 1945 года, за исключением конфликтов во Вьетнаме и Корее, воспринимались именно так — как события, не затрагивающие повседневную жизнь.

Ищенко также обратил внимание на то, что для западного общества война превратилась в своего рода зрелище, сравнимое с художественным фильмом.

Он указал, что Запад активно создавал и потреблял фильмы-катастрофы, в которых человечество переживает зомби-апокалипсис, ядерные войны или вторжения инопланетян. По мнению политолога, это привело к тому, что люди на Западе начали воспринимать подобные сценарии как нечто несерьёзное, полагая, что в реальной жизни всё закончится благополучно.

Аналитик отметил, что на Западе сложилось представление о ядерной войне как о своего рода приключении, где могут возникнуть временные трудности, но в итоге всё вернётся к норме. Он подчеркнул, что многие считают, что даже в случае такого конфликта пострадают только другие, а их самих беда обойдёт стороной. Именно в этом, по его мнению, кроется главная опасность, поскольку снижение страха перед ядерным оружием фактически провоцирует Россию на его применение.

Ищенко также указал, что западные страны, по всей видимости, заинтересованы в том, чтобы Россия применила ядерное оружие против Украины. Он считает, что это дало бы возможность для масштабной пропагандистской кампании, в рамках которой Россию обвинили бы в неспособности победить меньшего по размеру противника без использования оружия массового поражения.

При этом аналитик выразил опасение, что подобный шаг мог бы привести к эскалации конфликта, в котором ядерное оружие было бы использовано уже против самой России.

Политолог с сожалением отметил, что в случае обмена ядерными ударами последствия для планеты были бы катастрофическими, отбросив выживших в условия, сравнимые с каменным веком. Он добавил, что и в России, как и на Западе, люди смотрели те же фильмы-катастрофы, что, возможно, также повлияло на восприятие ядерной угрозы.

Уточнения

А́томное (или я́дерное) ору́жие — оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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