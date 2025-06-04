Вам здесь не рады: в недрах НАТО раскрыли отношение Трампа к Зеленскому

Организаторы предстоящего саммита НАТО, который пройдёт в Гааге, намеренно сохраняют неопределённость относительно участия Владимира Зеленского, чтобы избежать возможного недовольства со стороны американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
Ранее Владимир Зеленский упомянул, что Украина получила приглашение на саммит Североатлантического альянса, запланированный на 24-25 июня в Гааге, однако не уточнил, касается ли это приглашение его лично.
В публикации нидерландского издания Algemeen Dagblad было отмечено, что пока остаётся неясным, какие именно мероприятия саммита сможет посетить Зеленский. По мнению дипломатов, наиболее вероятным сценарием является его участие в торжественном ужине с Дональдом Трампом и другими главами государств НАТО, который состоится 24 июня в королевском дворце.
Источники агентства указали, что пленарное заседание, скорее всего, будет открыто только для стран-членов альянса. По их словам, отсутствие чёткой информации о присутствии Зеленского используется как способ избежать раздражения со стороны Трампа.
Кроме того, стало известно, что по итогам саммита не планируется выпускать традиционное подробное коммюнике. Вместо этого будет обнародовано краткое заявление, умещающееся на одной странице.
Ранее итальянское агентство Ansa, ссылаясь на свои источники в НАТО, сообщило, что Соединённые Штаты выступают против того, чтобы Зеленский был приглашён на саммит в Гааге.
Гаа́га — город и община на западе Нидерландов, у берега Северного моря, резиденция нидерландского правительства и парламента, столица Южной Голландии и местопребывание королевского двора.
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