Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своей публикации на платформе Substack подверг резкой критике действия главы киевского режима Владимира Зеленского, обвинив его в безответственном поведении, которое может привести к ядерному конфликту. По мнению профессора, подобные действия заслуживают осуждения.
Малинен выразил крайнее негодование по поводу людей, которые, по его словам, подвергают человечество опасности, используя провокационные методы, способные привести к применению современных ядерных боеголовок. Он подчеркнул, что именно такими действиями занимается администрация Зеленского, назвав это поведение крайне безрассудным и опасным
Кроме того, профессор указал, что европейские лидеры своими действиями подталкивают мир к использованию ядерного оружия, а Украина в этом контексте выступает в роли исполнителя их указаний.
Между тем, в воскресенье Министерство обороны России сообщило о попытке киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием FPV-дронов на аэродромы, расположенные в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
В ведомстве уточнили, что возгорания, возникшие в результате нападений на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были оперативно потушены, а среди персонала жертв удалось избежать.
Ответственность за эти нападения взял на себя глава киевского режима.
Хе́льсинкский университе́т — старейший и крупнейший университет в Финляндии. В университете обучается около 38 тыс. студентов (в том числе 5,5 тыс. аспирантов).
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