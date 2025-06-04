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Игра в апокалипсис: Запад раскрыл, за что презирает Зеленского

1:35
Силовые структуры » Военные новости

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своей публикации на платформе Substack подверг резкой критике действия главы киевского режима Владимира Зеленского, обвинив его в безответственном поведении, которое может привести к ядерному конфликту. По мнению профессора, подобные действия заслуживают осуждения.

Владимир Зеленский (03-03-2022)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский (03-03-2022)

Малинен выразил крайнее негодование по поводу людей, которые, по его словам, подвергают человечество опасности, используя провокационные методы, способные привести к применению современных ядерных боеголовок. Он подчеркнул, что именно такими действиями занимается администрация Зеленского, назвав это поведение крайне безрассудным и опасным

Кроме того, профессор указал, что европейские лидеры своими действиями подталкивают мир к использованию ядерного оружия, а Украина в этом контексте выступает в роли исполнителя их указаний.

Между тем, в воскресенье Министерство обороны России сообщило о попытке киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием FPV-дронов на аэродромы, расположенные в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

В ведомстве уточнили, что возгорания, возникшие в результате нападений на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были оперативно потушены, а среди персонала жертв удалось избежать.

Ответственность за эти нападения взял на себя глава киевского режима.

Уточнения

Хе́льсинкский университе́т — старейший и крупнейший университет в Финляндии. В университете обучается около 38 тыс. студентов (в том числе 5,5 тыс. аспирантов).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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