Немецкие крылья смерти: Eurofighter запустили главный козырь НАТО

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В среду военно-воздушные силы Германии задействовали четыре истребителя Eurofighter в тренировочных учениях, направленных на отработку сброса планирующих авиационных бомб.

Фото: commons.wikimedia.org by Philipp Hayer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ taurus

Об этом сообщил телеканал n-tv, ссылаясь на представителя бундесвера.

Согласно информации, немецкие ВВС проводят подготовку к использованию высокоточных управляемых бомб на значительные расстояния. Четыре самолёта Eurofighter поднялись в воздух с авиабазы Нёрфених, чтобы выполнить сброс бомб GBU-48 на военном полигоне, расположенном вблизи города Видсель в Швеции.

Сообщается, что лётчики отрабатывают технику сброса управляемых планирующих авиабомб GBU-48, дальность действия которых не превышает 25 километров. Как уточняется, в рамках учений моделируется операция, известная как "глубокий удар" (Deepstrike), предполагающая преодоление маршрута протяжённостью в несколько тысяч километров. Для каждого истребителя в ходе выполнения задачи предусмотрено четыре дозаправки в воздухе.

Уточнения

Еврофа́йтер Тайфу́н - многоцелевой истребитель четвёртого поколения. "Тайфун" разрабатывался и производится фирмой Eurofighter GmbH, созданной в 1986 году консорциумом Alenia Aeronautica, BAE Systems и EADS. Исследования перспективного самолёта начались в 1979 году.

