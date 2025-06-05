Майдан на Кавказе: Великобритания запустила тайные тренинги боевиков

Служба внешней разведки (СВР) России обнародовала информацию о том, что Великобритания планирует организовать в Грузии подготовку радикально настроенных лиц для противодействия правоохранительным органам и проведения диверсионных операций.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Наемник на Украине

По данным разведслужбы, будущих участников протестов намерены обучить методам противостояния полиции во время массовых акций, способам уклонения от цифрового наблюдения со стороны властей, а также навыкам организации подрывной деятельности.

В СВР подчеркнули, что Лондон придаёт особое значение созданию таких программ, направленных на дестабилизацию ситуации в Грузии.

Как отметили в ведомстве, британские власти не могут смириться с тем, что Тбилиси всё больше отдаляется от роли послушного союзника, а курс правящей партии «Грузинская мечта» на укрепление национальных интересов вызывает у них явное недовольство.

При этом, по информации СВР, Лондон игнорирует мнение грузинского народа, который на прошлогодних парламентских выборах чётко выразил поддержку политике, ориентированной на национальный суверенитет.

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