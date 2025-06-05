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Силовые структуры » Военные новости

Служба внешней разведки (СВР) России обнародовала информацию о том, что Великобритания планирует организовать в Грузии подготовку радикально настроенных лиц для противодействия правоохранительным органам и проведения диверсионных операций.

Наемник на Украине
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Наемник на Украине

По данным разведслужбы, будущих участников протестов намерены обучить методам противостояния полиции во время массовых акций, способам уклонения от цифрового наблюдения со стороны властей, а также навыкам организации подрывной деятельности.

В СВР подчеркнули, что Лондон придаёт особое значение созданию таких программ, направленных на дестабилизацию ситуации в Грузии.

Как отметили в ведомстве, британские власти не могут смириться с тем, что Тбилиси всё больше отдаляется от роли послушного союзника, а курс правящей партии «Грузинская мечта» на укрепление национальных интересов вызывает у них явное недовольство.

При этом, по информации СВР, Лондон игнорирует мнение грузинского народа, который на прошлогодних парламентских выборах чётко выразил поддержку политике, ориентированной на национальный суверенитет.

Уточнения

Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России) — федеральная служба, основной орган внешней разведки Российской Федерации, спецслужба. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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