Ракетный шторм: Америка в шоке от ответа России после атаки на аэродромы

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американское издание The National Interest предположило, что Россия может использовать крылатые ракеты "Калибр" в качестве ответной меры на действия украинских властей, атаковавших российские военные аэродромы.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Российская ракета

По информации журнала, такие ракеты, запускаемые с подводных лодок, могут стать одним из инструментов, которые Москва задействует для нанесения ударов в ответ на нападения на свои авиабазы, расположенные в глубине страны. Издание также подчеркнуло, что Россия располагает не только значительным запасом дальнобойного оружия наземного базирования, но и мощными морскими платформами, способными выполнять подобные задачи.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в воскресенье украинская сторона предприняла попытку теракта, использовав FPV-дроны для атак на аэродромы в нескольких регионах, включая Мурманскую, Иркутскую, Ивановскую, Рязанскую и Амурскую области. Все нападения были успешно нейтрализованы.

В ведомстве уточнили, что возникшие в результате атак возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях оперативно потушили, а среди персонала пострадавших нет.

Ответственность за организацию этих атак взял на себя руководитель киевских властей.

Уточнения

ОКР "Калибр" - семейство советских и российских крылатых ракет, по кодификации НАТО SS-N-27 "Sizzler" (с англ. — "пекло", очень жаркий день). Разработаны и производятся ОКБ "Новатор".

