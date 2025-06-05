Запад попался в собственную ловушку: Россия раскрыла истинные планы НАТО

1:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американское издание The National Interest призывает западных аналитиков и публицистов, которые активно говорят о так называемой "российской угрозе", пересмотреть свои взгляды.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах НАТО

По мнению авторов материала, у Москвы отсутствуют мотивы для развязывания крупномасштабного противостояния с НАТО. В публикации подчёркивается, что Россия уже достигает своих целей на Украине, и поэтому у её руководства нет оснований для эскалации конфликта.

Авторы также считают, что громкие заявления о возможной третьей мировой войне, особенно со стороны правых кругов на Западе, являются излишне эмоциональными и не соответствуют реальности.

Издание акцентирует внимание на том, что российский лидер всегда тщательно оценивает последствия своих шагов, даже если это не всегда очевидно для западных стран. Между тем, в последнее время в западных СМИ и политических кругах всё чаще обсуждается вероятность прямого столкновения между Россией и НАТО. Одной из причин называют усиление активности альянса вблизи российских границ, что в блоке объясняют необходимостью сдерживать "агрессию" со стороны Москвы.

В свою очередь, российские власти неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием военного присутствия НАТО в Европе. Представители Министерства иностранных дел РФ подчёркивали, что Москва готова к конструктивному диалогу с альянсом, но только на условиях равноправия.

При этом Россия настаивает, чтобы Запад отказался от политики милитаризации европейского континента, которая, по мнению Кремля, лишь обостряет напряжённость в регионе.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

