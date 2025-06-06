Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева

Российские Воздушно-космические силы провели операцию, в результате которой была уничтожена переправа через реку Оскол, расположенная в районе города Купянска Харьковской области.
Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, отметив, что удар был нанесён с использованием авиации.
По данным ведомства, после атаки были проведены мероприятия по оценке ущерба, которые подтвердили значительные разрушения объекта. Уточняется, что переправа активно использовалась украинской стороной для военных нужд, что делало её важной целью в рамках операции.
Оско́л — река, протекающая по территории России и Украины. Левый (самый большой) приток Северского Донца.
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