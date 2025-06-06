Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские Воздушно-космические силы провели операцию, в результате которой была уничтожена переправа через реку Оскол, расположенная в районе города Купянска Харьковской области.

Фото: http://www.airliners.net/photo/Russia---Air/Sukhoi-Su-30SM/2500890/L by Alex Beltyukov is licensed under GNU Free Documentation License Истребитель Су-30СМ

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, отметив, что удар был нанесён с использованием авиации.

По данным ведомства, после атаки были проведены мероприятия по оценке ущерба, которые подтвердили значительные разрушения объекта. Уточняется, что переправа активно использовалась украинской стороной для военных нужд, что делало её важной целью в рамках операции.

Уточнения

Оско́л — река, протекающая по территории России и Украины. Левый (самый большой) приток Северского Донца.

