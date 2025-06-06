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Граница на замке: Россия пресекла террор украинских беспилотников

1:02
Силовые структуры » Военные новости

Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников в трёх приграничных регионах.

ЗРК С-300
Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ЗРК С-300

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в общей сложности было уничтожено 16 дронов, большая часть которых была сбита над Курской областью.

По данным ведомства, инцидент произошёл 6 июня в период с 12:30 до 14:30 по московскому времени. Основной удар пришёлся на Курскую область, где средства ПВО ликвидировали 14 беспилотных летательных аппаратов. Ещё по одному дрону было уничтожено в небе над Белгородской и Брянской областями.

Этот случай стал очередным эпизодом в череде атак с использованием беспилотников, которые фиксируются в приграничных регионах России. Минобороны подчёркивает, что дежурные силы ПВО находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на подобные угрозы.

Уточнения

Противовозду́шная оборо́на — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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