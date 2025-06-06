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Украина в огне: Запад пошёл ва-банк с катастрофическим исходом

Силовые структуры » Военные новости

Ситуация вокруг конфликта на Украине зашла в тупик, и это касается не только США, но и европейских стран, уверены аналитики.

Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Поводом для таких выводов стала публикация в одном из украинских изданий, где речь шла о возможном решении Вашингтона свернуть военную поддержку Киева. Как отметил в социальных сетях экономист Филип Пилкингтон, чем активнее действуют сторонники продолжения боевых действий, тем сильнее они теряют поддержку своих союзников.

По его мнению, положение США в этом конфликте можно назвать критическим, но не менее сложная ситуация складывается и для Великобритании, а также других европейских государств, которые, похоже, оказались в растерянности и не имеют четкого плана действий.

Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что поставки оружия на Украину лишь осложняют поиск мирного решения и втягивают страны НАТО в прямое противостояние. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что любые грузы с военной техникой, направленные в Украину, будут рассматриваться как законные цели для ударов.

Он также указывал, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО уже фактически участвуют в конфликте, поставляя вооружение и занимаясь подготовкой украинских военных на базах в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Представители Кремля добавляли, что наращивание военной помощи Киеву со стороны Запада не только не способствует диалогу, но и грозит серьезными последствиями.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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