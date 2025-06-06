Пусть гниют: Зеленский принял решение, которое взорвет Украину

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Владимир Зеленский лично распорядился не забирать тела украинских военных в рамках договоренностей с Россией.

Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ВСУ

Член Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что после завершения переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле, где были достигнуты договоренности о временном прекращении боевых действий на определенных территориях и организации обмена телами погибших, Владимир Зеленский лично распорядился отказаться от выполнения части этих соглашений, касающихся возвращения тел украинских военнослужащих.

Второй этап диалога между российской и украинской сторонами состоялся 2 июня в Турции. Переговоры, которые продолжались более часа, прошли в одном из исторических дворцов Стамбула — Чирагане. В ходе встречи стороны подготовили и передали друг другу документы, направленные на снижение напряженности в конфликте.

Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам обсуждений отметил, что были достигнуты договоренности о масштабной программе обмена пленными. Согласно этим договоренностям, тяжелораненые и больные военнопленные должны были быть обменяны по принципу "всех на всех", а также предусматривался обмен пленными в возрасте до 25 лет. Общее число участников обмена могло превысить тысячу человек.

Кроме того, стороны согласовали временное затишье на отдельных участках фронта, чтобы обеспечить возможность эвакуации тел погибших. Мединский добавил, что украинская сторона приступила к проработке этих инициатив, однако спустя всего пару часов Зеленский публично отказался от выполнения части договоренностей.

Дмитрук в своем выступлении, запись которого появилась в Telegram-канале RT, подчеркнул, что, по его сведениям, Зеленский лично распорядился не проводить эвакуацию тел украинских военных.

Он выразил мнение, что подобное решение может стать поворотным моментом, способным вызвать волну общественного недовольства. По его словам, это может привести к серьезному гражданскому конфликту и усилению противостояния с действующей властью в стране.

Уточнения

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