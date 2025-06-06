США против остального мира: Трамп объявил войну в небе

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Силовые структуры » Военные новости

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп в пятницу утвердил документ, направленный на развитие сверхзвуковой авиации в стране, что должно укрепить позиции американских компаний в этой отрасли.

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Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Согласно информации, размещенной на сайте администрации США, новый указ устраняет правовые и административные препятствия, чтобы обеспечить лидерство американских производителей в области сверхзвуковых технологий.

В частности, документ обязывает руководителя Федерального управления гражданской авиации (FAA) снять действующий запрет на полеты сверхзвуковых самолетов, разработать временные стандарты сертификации, учитывающие уровень шума, а также пересмотреть иные нормы, которые могут тормозить развитие этого направления.

Кроме того, указ предписывает разработать стандарты сертификации, связанные с шумовым воздействием сверхзвуковых самолетов. Эти стандарты должны быть приемлемыми для населения, экономически оправданными и технически реализуемыми.

В Белом доме также отметили, что документ направлен на усиление координации исследований, разработок, испытаний и оценки технологий в области сверхзвуковой авиации.

Эта работа будет осуществляться через Национальный совет по науке и технологиям. Кроме того, указ стимулирует международное сотрудничество через FAA и другие ведомства, чтобы унифицировать глобальные правила для сверхзвуковых полетов и заключить двусторонние соглашения, которые облегчат международные операции в этой сфере.

Уточнения

Федеральное управление гражданской авиации США — уполномоченный орган правительства Соединённых Штатов Америки в области гражданской авиации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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