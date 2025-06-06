Трамп дал добро: США создаст армию гражданских дронов

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп в пятницу утвердил документ, направленный на усиление позиций страны в сфере разработки, коммерческого использования и экспорта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Фото: commons.wikimedia.org by Skyscrab, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беспилотники Quantum-Systems Vector и Scorpion UAS

Согласно положениям указа, руководитель Федерального авиационного управления (FAA) обязан расширить возможности применения дронов, в частности, разрешить полеты за пределами прямой видимости оператора в рамках выполнения коммерческих и спасательных операций.

Также документ предписывает ускорить создание новых технологий в области беспилотной авиации, включая системы, обеспечивающие вертикальный взлет и посадку, а также полностью автономные полеты.

Кроме того, FAA поручено внедрить технологии искусственного интеллекта для более быстрой обработки заявок на использование БПЛА, а также обновить план интеграции дронов в воздушное пространство США, чтобы обеспечить их безопасное и эффективное использование.

В администрации президента отметили, что данный шаг направлен на укрепление национальной безопасности, развитие американских технологий, снижение зависимости от зарубежных поставок и стимулирование экспорта дронов, произведенных в Соединенных Штатах.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту.

