Трамп дал добро: США создаст армию гражданских дронов

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп в пятницу утвердил документ, направленный на усиление позиций страны в сфере разработки, коммерческого использования и экспорта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Согласно положениям указа, руководитель Федерального авиационного управления (FAA) обязан расширить возможности применения дронов, в частности, разрешить полеты за пределами прямой видимости оператора в рамках выполнения коммерческих и спасательных операций.
Также документ предписывает ускорить создание новых технологий в области беспилотной авиации, включая системы, обеспечивающие вертикальный взлет и посадку, а также полностью автономные полеты.
Кроме того, FAA поручено внедрить технологии искусственного интеллекта для более быстрой обработки заявок на использование БПЛА, а также обновить план интеграции дронов в воздушное пространство США, чтобы обеспечить их безопасное и эффективное использование.
В администрации президента отметили, что данный шаг направлен на укрепление национальной безопасности, развитие американских технологий, снижение зависимости от зарубежных поставок и стимулирование экспорта дронов, произведенных в Соединенных Штатах.
Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту.
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