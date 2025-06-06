Взрывчатка на пороге: на Украине начали убивать сотрудников ТЦК

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Одесской области в результате взрыва автомобиля погиб сотрудник военкомата, а правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств инцидента, сообщило украинское издание "Общественное. Новости" со ссылкой на свои источники в силовых структурах.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

Ранее в тот же день Главное управление Национальной полиции региона подтвердило факт гибели одного человека из-за взрыва транспортного средства в области. По информации, полученной изданием от источников в правоохранительных органах, погибшим оказался сотрудник Березовского районного территориального центра комплектования, как на Украине называют военкоматы.

Кроме того, украинские СМИ ранее сообщали о случаях поджогов автомобилей, принадлежащих военным, в том числе из-за ошибочного предположения, что транспорт используется сотрудниками военкоматов.

В ответ на это некоторые украинские водители начали принимать меры для защиты своих машин, размещая на них наклейки с надписью "Не ТЦК", чтобы избежать нападений.

Уточнения

ТЦК и СП — территориальный центр комплектования и социальной поддержки: обозначение военкомата на Украине.

