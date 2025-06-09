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ВСУ vs ВНИИР: Украина промахнулась мимо главного российского завода

1:24
Силовые структуры » Военные новости

Производство стратегически значимой продукции в России никогда не сосредотачивается на одном предприятии, а распределяется между несколькими производственными площадками по всей стране. Материал об этом публикует издание URA. RU.

Украинские солдаты
Фото: commons.wikimedia.org by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Украинские солдаты

Об этом сообщил военный аналитик Константин Сивков, комментируя недавнюю атаку украинских вооружённых сил на чебоксарское предприятие АО "ВНИИР".

Сивков пояснил, что выпуск важных компонентов никогда не доверяют одному заводу, чтобы минимизировать риски. Он также отметил, что разрушить целое предприятие одним беспилотником практически невозможно. По его мнению, вероятнее всего, в результате инцидента на заводе в Чебоксарах возникли лишь незначительные повреждения, которые уже устранены или находятся в процессе восстановления.

Ранее в социальных сетях и telegram-каналах активно обсуждались слухи о том, что на этом предприятии якобы изготавливают один из важнейших элементов для российских беспилотных летательных аппаратов.

Однако официальные источники уточнили, что временная приостановка работы на "ВНИИР" была вызвана падением двух дронов и необходимостью обеспечить безопасность сотрудников. Власти региона заверили, что ситуация находится под контролем, а работы по восстановлению производства уже начались.

Уточнения

Чебокса́ры — город в России, столица Чувашской Республики, речной порт на правом берегу реки Волги, при впадении в неё реки Чебоксарки. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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