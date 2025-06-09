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Смертельный вальс в воздухе: FPV-дроны России уничтожили ВСУ

1:08
Силовые структуры » Военные новости

Российское Министерство обороны сообщило о значительных успехах в борьбе с украинскими беспилотниками, отметив, что расчёты FPV-дронов центра "Рубикон" смогли уничтожить более восьми различных типов БПЛА самолётного типа, применяя тактику воздушных таранов.

Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"

Ведомство также представило видеоматериалы, демонстрирующие, как расчёты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" успешно поражают высотные украинские беспилотники в зоне боевых действий. На кадрах запечатлены моменты уничтожения дронов противника, что подчёркивает эффективность используемых методов.

Как уточнили в Минобороны, с помощью воздушных таранов были нейтрализованы такие украинские беспилотники, как многоцелевые "Фурии", разведывательные аппараты "Горы", "Лелеки" и "Мары", а также разведывательно-ударные "Домахи".

Кроме того, в список поражённых целей вошли разведчики-корректировщики высокоточного оружия Shark, дроны-"камикадзе" Darts, разведывательные FlyEye польского производства и другие модели.

Уточнения

FPV — англоязычное понятие, в виде аббревиатуры используемое для определения технических устройств, способных передавать окружающую их физическую реальность удаленному оператору в качестве виртуальной реальности.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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