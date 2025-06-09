Смертельный вальс в воздухе: FPV-дроны России уничтожили ВСУ

Российское Министерство обороны сообщило о значительных успехах в борьбе с украинскими беспилотниками, отметив, что расчёты FPV-дронов центра "Рубикон" смогли уничтожить более восьми различных типов БПЛА самолётного типа, применяя тактику воздушных таранов.
Ведомство также представило видеоматериалы, демонстрирующие, как расчёты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" успешно поражают высотные украинские беспилотники в зоне боевых действий. На кадрах запечатлены моменты уничтожения дронов противника, что подчёркивает эффективность используемых методов.
Как уточнили в Минобороны, с помощью воздушных таранов были нейтрализованы такие украинские беспилотники, как многоцелевые "Фурии", разведывательные аппараты "Горы", "Лелеки" и "Мары", а также разведывательно-ударные "Домахи".
Кроме того, в список поражённых целей вошли разведчики-корректировщики высокоточного оружия Shark, дроны-"камикадзе" Darts, разведывательные FlyEye польского производства и другие модели.
FPV — англоязычное понятие, в виде аббревиатуры используемое для определения технических устройств, способных передавать окружающую их физическую реальность удаленному оператору в качестве виртуальной реальности.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.