Разговор о старом: Польша намерена продолжить поддержку Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил уверенность, что страна продолжит поддерживать Украину и укреплять свою оборону, несмотря на недавнее поражение правящей коалиции на президентских выборах.

Фото: flickr.com by SFJZ13, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Польские войска

Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на интервью с главой польского внешнеполитического ведомства.

Согласно данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре президентских выборов, прошедшем 1 июня, победу одержал кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий, набравший 50,89% голосов. Его соперник, представитель правящей коалиции Рафал Тшасковский, получил 49,11% голосов, уступив с минимальным отрывом.

Сикорский отметил, что смена власти не повлияет на ключевые направления внешней политики Варшавы, включая поддержку Украины и усиление позиций Польши в Европейском союзе. Он также обратил внимание на то, что значительная часть оборонных контрактов, которыми сейчас располагает страна, была заключена ещё при предыдущем правительстве. Министр выразил ожидание, что новый президент будет придерживаться курса на укрепление обороноспособности государства.

Тем временем Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений на Украину препятствуют мирному урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины будут считаться законной целью для российских сил. В Кремле также отмечали, что наращивание военной помощи Киеву со стороны Запада не способствует переговорному процессу и лишь усугубляет ситуацию.

Уточнения

Радослав (Радек) Томаш Сикорский — польский политик, политолог и журналист, министр иностранных дел Польши.

