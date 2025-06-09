Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мэра Красноярска увезли силовики — в деле всплыли миллионы и неожиданные связи
Корь и коклюш вернулись: в России вспышки в десятках регионов — непривитые дети под угрозой
Старые камеры на дорогах больше не работают —власти придумали, как с нас собрать ещё больше штрафов
Штрафы за рев мотора подскочат до 30 тысяч: в Госдуме готовят громкое решение
Земфира* уехала, но долги остались: ФНС требует сотни тысяч, а приставы караулят подвал
Салат на солнце — и скорая уже в пути: летние продукты превращаются в опасность за 2 часа
ФСБ раскрыла охоту на российское оружие: масштабы попыток поражают даже спецслужбы
Смертельный вальс в воздухе: FPV-дроны России уничтожили ВСУ
Автомобиль в дождь едет не так — и вот что происходит внутри двигателя

Разговор о старом: Польша намерена продолжить поддержку Украины

Силовые структуры » Военные новости

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил уверенность, что страна продолжит поддерживать Украину и укреплять свою оборону, несмотря на недавнее поражение правящей коалиции на президентских выборах.

Польские войска
Фото: flickr.com by SFJZ13, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Польские войска

Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на интервью с главой польского внешнеполитического ведомства.

Согласно данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре президентских выборов, прошедшем 1 июня, победу одержал кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий, набравший 50,89% голосов. Его соперник, представитель правящей коалиции Рафал Тшасковский, получил 49,11% голосов, уступив с минимальным отрывом.

Сикорский отметил, что смена власти не повлияет на ключевые направления внешней политики Варшавы, включая поддержку Украины и усиление позиций Польши в Европейском союзе. Он также обратил внимание на то, что значительная часть оборонных контрактов, которыми сейчас располагает страна, была заключена ещё при предыдущем правительстве. Министр выразил ожидание, что новый президент будет придерживаться курса на укрепление обороноспособности государства.

Тем временем Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений на Украину препятствуют мирному урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины будут считаться законной целью для российских сил. В Кремле также отмечали, что наращивание военной помощи Киеву со стороны Запада не способствует переговорному процессу и лишь усугубляет ситуацию.

Уточнения

Радослав (Радек) Томаш Сикорский — польский политик, политолог и журналист, министр иностранных дел Польши.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Домашние животные
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце Аудио 
91-летний Владимир Познер станет ведущим свадьбы Павла Деревянко: сколько звезда заплатит за легенду?
Шоу-бизнес
91-летний Владимир Познер станет ведущим свадьбы Павла Деревянко: сколько звезда заплатит за легенду? Аудио 
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Авто
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Стратегия Кремля: кто выживет после точечного устранения высокопоставленных укротеррористов? Дмитрий Плотников Этот день стал поворотным в истории английской знати: жестокое убийство на глазах у толпы Игорь Буккер
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Последние материалы
Любовь, лимоны и лёгкий трэш: шоу-бизнес недели — свадьба Бородиной, развод Кошкиной, примирение Реввы с мамой и оскорблённая невеста Лепса
США попросят Китай увеличить экспорт редкоземельных металлов
Сейчас уже поздно: Садальский заявил, что искренне сочувствует Киркорову
Гранты на миллиарды: как наука в России готовится к технологическому прорыву
Сон, бессмертие и связь с космосом: что мы знаем о самом загадочном органе мозга
Пентхаус, где вид стоит дороже стен: тайны элитных квартир на тысячу метров
Забудьте про химикаты: вот чем обработать малину от клопов
Стратегия Кремля: кто выживет после точечного устранения высокопоставленных укротеррористов?
Потрясающее блюдо из духовки: баклажаны, птитим и помидоры в идеальном союзе
Охотится без шума, но живёт как на свалке: что не так с этим идеальным хищником
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.