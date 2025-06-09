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Невидимая грань: буферная зона становится главным козырем России

2:11
Силовые структуры » Военные новости

Военнослужащие 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады применили весь накопленный с начала специальной военной операции опыт для подготовки разведывательных групп, действующих в Сумской области.

Бойцы ВС РФ
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бойцы ВС РФ

Об этом в беседе с РИА Новости сообщил командир разведроты, известный под позывным "Галёк".

Начальник разведки бригады, выступающий под позывным "Глыба", рассказал, что их подразделение одним из первых приступило к созданию зоны безопасности вдоль государственной границы. Он отметил, что десантники первыми вошли в Сумскую область, начав работу по формированию буферной территории, призванной защитить приграничные районы.

Командир роты разведчиков пояснил, что для подготовки бойцов был использован весь боевой опыт, накопленный с первых дней СВО. По его словам, в этом процессе активно участвуют старшие командиры, которые делятся своими знаниями и дают ценные рекомендации.

Он подчеркнул, что благодаря этому удалось создать эффективную систему подготовки, которая уже доказала свою результативность. Подготовленные группы успешно выполняют поставленные задачи и возвращаются без потерь, что, по мнению командира, является лучшим показателем качества их работы.

Собеседник агентства также обратил внимание на важность умения разведчиков самостоятельно принимать взвешенные решения в условиях боевых действий. Он отметил, что способность трезво оценивать обстановку и быть готовым к любому развитию событий — один из ключевых элементов подготовки. Командир добавил, что в ходе тренировок бойцам наглядно демонстрируют различные сценарии, которые могут возникнуть во время выполнения боевых задач, чтобы они могли оперативно адаптироваться к любым обстоятельствам.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что одной из текущих задач российских вооружённых сил является создание буферной зоны безопасности вдоль границы между Россией и Украиной, что должно способствовать снижению угроз для приграничных территорий.

Уточнения

Су́мска́я о́бласть — область на северо-востоке Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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