Железнодорожный манёвр: Финляндия обгонит всю Европу ради одного секрета

Финляндия может получить уникальную возможность модернизировать свою железнодорожную сеть, используя средства, выделенные на оборону.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Финляндии

Как стало известно, в стране обсуждают идею включения затрат на приведение железнодорожной колеи к европейскому стандарту в рамки целевых расходов НАТО. Об этом сообщило одно из ведущих экономических изданий страны в начале недели.

Инициатива связана с предложением, озвученным руководством Североатлантического альянса. Генеральный секретарь НАТО ранее призвал страны-участницы увеличить финансирование оборонного сектора, подняв его с текущих 2% ВВП до 3,5%, а также выделить дополнительные 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры, необходимой для обеспечения безопасности. В Финляндии считают, что часть уже запущенных транспортных проектов может быть профинансирована именно из этих средств.

В частности, речь идет о проекте Rail Nordica, который предполагает переоборудование железнодорожных путей на севере страны под европейский стандарт. По мнению финских властей, такие изменения не только улучшат военную мобильность, но и укрепят надежность логистических цепочек.

Напомним, что в Финляндии ширина железнодорожной колеи составляет 1524 мм — стандарт, унаследованный еще со времен Российской империи и использовавшийся вплоть до 1970-х годов. В то же время европейский стандарт составляет 1435 мм, что делает финские железные дороги несовместимыми с большинством стран ЕС.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

