Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грета Тунберг: кто она такая, и почему её постоянно критикуют?
100 баллов на ЕГЭ: ученик школы в Екатеринбурге показал лучший результат
Утро начинается не с кофе: вот когда нужно чистить зубы для максимальной защиты эмали
Японцы опять придумали хит: фитнес для тех, кто не выносит фитнес
Пустой бак — не приговор, если ваша машина моложе 7 лет
Забудьте про ежедневную готовку: эти заготовки делают ужин делом пяти минут
Мытьё лап без стресса: как настроить собаку на водные процедуры
Скидка действует только два дня: успей забронировать авиабилет со скрытым условием
Топ-5 атмосферников до 2000 года: скорость, звук и легенды

Брюссель загнан в угол: Орбан назвал условие выживания Евросоюза

2:47
Силовые структуры » Военные новости

Европейский союз рискует столкнуться с катастрофическими последствиями, если не изменит свой подход к конфликту на Украине.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии на встрече правоконсервативных сил Европы, подчеркнув, что без дипломатического урегулирования регион может превратиться в подобие Афганистана.

Он также отметил, что европейские правые партии выступают категорически против того, чтобы граждане их стран становились жертвами боевых действий.

Встреча представителей правых партий прошла во французском департаменте Луаре, куда их пригласили лидеры "Национального объединения" Марин Ле Пен и Жордан Барделла. Поводом стало празднование годовщины успешного выступления коалиции "Патриоты за Европу" на выборах в Европарламент, состоявшихся в июне прошлого года.

В своем выступлении венгерский премьер указал, что сторонники продолжения войны в Брюсселе пытаются убедить общественность в необходимости дальнейших боевых действий, хотя победа в этом конфликте невозможна. По его мнению, на поле боя нет решения, а есть только жертвы, боль и разрушения. Он подчеркнул, что необходимо немедленно прекратить огонь, начать мирные переговоры и передать инициативу дипломатам, отобрав ее у военных. Премьер также выразил обеспокоенность тем, что европейцы не хотят гибели своих близких на Украине и боятся появления у границ ЕС зоны нестабильности, сравнимой с Афганистаном.

Кроме того, было отмечено, что фракция "Патриоты за Европу", объединяющая консервативные силы континента, выступает против планов Брюсселя использовать конфликт как повод для создания военной экономики, наращивания долгов и усиления централизации власти за счет урезания прав стран-участниц. Венгерский лидер добавил, что победа представителей этой фракции на национальных выборах может позволить правым силам в будущем взять под контроль ключевые позиции в структурах Евросоюза.

Напомним, что политический альянс "Патриоты за Европу" был создан в июне 2024 года. Его основателями стали лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль, глава венгерской партии "Фидес" Виктор Орбан и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, возглавляющий партию ANO.

На момент формирования коалиция включала 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Лидеры альянса неоднократно заявляли о намерении расширять свое влияние и стать одной из крупнейших сил в Европарламенте.

Уточнения

Ви́ктор Ми́хай О́рбан - венгерский государственный и политический деятель. Премьер-министр Венгрии с 1998 по 2002 год и с 2010 года. Лидер партии "Фидес — Венгерский гражданский союз".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
91-летний Владимир Познер станет ведущим свадьбы Павла Деревянко: сколько звезда заплатит за легенду?
Шоу-бизнес
91-летний Владимир Познер станет ведущим свадьбы Павла Деревянко: сколько звезда заплатит за легенду? Аудио 
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Домашние животные
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров Аудио 
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Военные новости
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер Утюжим по полной: Россия вспомнила про Западную Украину — и не экономит боекомплекты Дмитрий Плотников
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Последние материалы
Топ-5 атмосферников до 2000 года: скорость, звук и легенды
В День Святого Духа открывается великая тайна Бога
Раскрыты причины резких нападок Киркорова в адрес невесты Григория Лепса
Жизнь в многоэтажке как психологический триллер: что делать, если сосед перешёл все границы
Это галактика или пылесос? Объект в Пегасе поражает масштабами
Секрет тихого сада: одно растение избавит вишню от личинок
Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности
Мировые рынки всё активнее избегают доллара
Технологии грузового транспорта СССР: инженерные решения и инновации
Металлы войны: Китай приготовил Америке в ответ на санкции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.