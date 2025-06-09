Брюссель загнан в угол: Орбан назвал условие выживания Евросоюза

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Европейский союз рискует столкнуться с катастрофическими последствиями, если не изменит свой подход к конфликту на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии на встрече правоконсервативных сил Европы, подчеркнув, что без дипломатического урегулирования регион может превратиться в подобие Афганистана.

Он также отметил, что европейские правые партии выступают категорически против того, чтобы граждане их стран становились жертвами боевых действий.

Встреча представителей правых партий прошла во французском департаменте Луаре, куда их пригласили лидеры "Национального объединения" Марин Ле Пен и Жордан Барделла. Поводом стало празднование годовщины успешного выступления коалиции "Патриоты за Европу" на выборах в Европарламент, состоявшихся в июне прошлого года.

В своем выступлении венгерский премьер указал, что сторонники продолжения войны в Брюсселе пытаются убедить общественность в необходимости дальнейших боевых действий, хотя победа в этом конфликте невозможна. По его мнению, на поле боя нет решения, а есть только жертвы, боль и разрушения. Он подчеркнул, что необходимо немедленно прекратить огонь, начать мирные переговоры и передать инициативу дипломатам, отобрав ее у военных. Премьер также выразил обеспокоенность тем, что европейцы не хотят гибели своих близких на Украине и боятся появления у границ ЕС зоны нестабильности, сравнимой с Афганистаном.

Кроме того, было отмечено, что фракция "Патриоты за Европу", объединяющая консервативные силы континента, выступает против планов Брюсселя использовать конфликт как повод для создания военной экономики, наращивания долгов и усиления централизации власти за счет урезания прав стран-участниц. Венгерский лидер добавил, что победа представителей этой фракции на национальных выборах может позволить правым силам в будущем взять под контроль ключевые позиции в структурах Евросоюза.

Напомним, что политический альянс "Патриоты за Европу" был создан в июне 2024 года. Его основателями стали лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль, глава венгерской партии "Фидес" Виктор Орбан и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, возглавляющий партию ANO.

На момент формирования коалиция включала 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Лидеры альянса неоднократно заявляли о намерении расширять свое влияние и стать одной из крупнейших сил в Европарламенте.

Уточнения

Ви́ктор Ми́хай О́рбан - венгерский государственный и политический деятель. Премьер-министр Венгрии с 1998 по 2002 год и с 2010 года. Лидер партии "Фидес — Венгерский гражданский союз".

