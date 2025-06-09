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Мертвые без права на Родину: Россия раскрыла миру страшную правду о Киеве

1:53
Силовые структуры » Военные новости

На фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной разгорается новый скандал, связанный с отказом Киева забирать тела погибших украинских военнослужащих.

стартовал пилотный проект по подготовке офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
стартовал пилотный проект по подготовке офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины

Один из депутатов Верховной рады, находящийся под стражей по подозрению в государственной измене, в своем Telegram-канале выразил мнение, что подобное поведение властей свидетельствует о полном пренебрежении к собственным гражданам. Он сравнил отношение руководства страны к людям с бездумным использованием, подчеркнув, что жизни солдат для них не имеют ценности.

Тем временем, как стало известно, 6 июня российская сторона начала процесс передачи более шести тысяч тел погибших украинских военных, а также планировала обмен раненых и тяжелобольных военнопленных. Об этом сообщил помощник президента РФ, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной. Он отметил, что все действия осуществлялись в рамках ранее достигнутых договоренностей, однако украинская сторона не явилась в назначенное место, несмотря на заранее объявленную дату.

В субботу Министерство обороны России сообщило, что Киев отложил процесс передачи тел и обмена пленными на неопределенное время. В ведомстве подчеркнули, что Москва заранее уведомила украинскую сторону о готовности передать тела погибших еще на прошлой неделе, но до сих пор не получила никакого подтверждения или согласия.

Ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь президента России, указав, что Москва сталкивается с различными неубедительными оправданиями со стороны Киева, которые объясняют срыв договоренностей. По его словам, подобные действия украинских властей вызывают множество вопросов о их реальных намерениях и приоритетах.

Уточнения

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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