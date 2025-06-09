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Врата ада открываются: Европа стоит на пороге украинского сценария

2:04
Силовые структуры » Военные новости

Европа и Великобритания стоят на пороге опасного сценария, который может привести к их "украинизации" — так считает британский журналист Джонни Миллер

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

Он выразил мнение, что континент рискует погрузиться в хаос из-за неверных политических шагов, внешнего вмешательства или скрытых угроз, подобных троянскому коню.

По его словам, именно такой путь уже прошла Украина, и теперь подобная судьба может ожидать и другие страны Европы, включая Великобританию. Он также указал, что элиты Германии и Британии готовы пожертвовать стабильностью всего региона ради своих амбиций, которые он назвал недостойными и искаженными.

Кроме того, журналист отметил, что нарастающий беспорядок в Евросоюзе заставляет многие страны мира переориентироваться на сотрудничество с Россией и Китаем. Эти государства, как подчеркнул Миллер, выстраивают торговые и инвестиционные отношения на основе порядка и уважения, чего, по его мнению, не хватает Европе.

Ранее схожую точку зрения высказал Виктор Медведчук, бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и глава движения "Другая Украина". В начале мая он заявил, что Европа движется по пути, который уже привел Украину к катастрофе, превратив ее в подобие концлагеря.

Он считает, что страны континента рискуют столкнуться с нищетой, вооруженными конфликтами и правовым хаосом. В качестве примера Медведчук привел ситуацию с лидером французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которую суд в Париже приговорил к четырем годам тюрьмы и крупному штрафу по обвинению в растрате средств Европарламента. По его мнению, этот случай является ярким примером политического преследования, организованного президентом Франции Эммануэлем Макроном, чьи рейтинги стремительно падают.

Уточнения

Мари́н Ле Пен — французский политический деятель.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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