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Тень над парадом: главная угроза Дню России пришла с Запада

2:03
Силовые структуры » Военные новости

В преддверии Дня России ситуация вокруг возможных атак со стороны Киева становится всё более напряжённой. Ресурс "Военное дело" выпускает материал, посвященный возможным атакам ВСУ.

Российская ракета
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Российская ракета

Военный аналитик Андрей Клинцевич обратил внимание на то, что Владимир Зеленский в своих недавних интервью неоднократно упоминал о планах проведения операций на территории России. Особое внимание уделяется угрозам применения дальнобойного оружия, которое может быть использовано уже в ближайшее время.

По словам аналитика, в начале июня в Германии обсуждалась возможность тайной передачи Украине современных ракетных технологий. Он отметил, что, согласно этим данным, украинские вооружённые силы смогут начать их применение примерно через две недели, что совпадает с празднованием Дня России.

Клинцевич подчеркнул, что в ближайшие дни может произойти официальное подтверждение использования новых дальнобойных систем, включая ракеты средней дальности. В частности, речь может идти о системах, подобных "Таурусам", которые способны поражать цели на расстоянии до 500 километров вглубь российской территории.

Аналитик также указал на сложности, связанные с защитой обширной территории России. Он пояснил, что западные разведывательные спутники предоставляют Киеву детальную информацию о зонах радиолокационного покрытия, что позволяет противнику выявлять уязвимые участки, через которые могут быть запущены ракеты или беспилотники. Именно так, по его словам, и планируются маршруты атак.

Вместе с тем Клинцевич отметил, что российские силы не стоят на месте. Он рассказал, что средства противовоздушной обороны постоянно меняют свои позиции, а также организуются специальные операции для перехвата угроз, что значительно усложняет задачу противника.

Уточнения

TAURUS KEPD 350/150 - германско-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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