В преддверии Дня России ситуация вокруг возможных атак со стороны Киева становится всё более напряжённой. Ресурс "Военное дело" выпускает материал, посвященный возможным атакам ВСУ.
Военный аналитик Андрей Клинцевич обратил внимание на то, что Владимир Зеленский в своих недавних интервью неоднократно упоминал о планах проведения операций на территории России. Особое внимание уделяется угрозам применения дальнобойного оружия, которое может быть использовано уже в ближайшее время.
По словам аналитика, в начале июня в Германии обсуждалась возможность тайной передачи Украине современных ракетных технологий. Он отметил, что, согласно этим данным, украинские вооружённые силы смогут начать их применение примерно через две недели, что совпадает с празднованием Дня России.
Клинцевич подчеркнул, что в ближайшие дни может произойти официальное подтверждение использования новых дальнобойных систем, включая ракеты средней дальности. В частности, речь может идти о системах, подобных "Таурусам", которые способны поражать цели на расстоянии до 500 километров вглубь российской территории.
Аналитик также указал на сложности, связанные с защитой обширной территории России. Он пояснил, что западные разведывательные спутники предоставляют Киеву детальную информацию о зонах радиолокационного покрытия, что позволяет противнику выявлять уязвимые участки, через которые могут быть запущены ракеты или беспилотники. Именно так, по его словам, и планируются маршруты атак.
Вместе с тем Клинцевич отметил, что российские силы не стоят на месте. Он рассказал, что средства противовоздушной обороны постоянно меняют свои позиции, а также организуются специальные операции для перехвата угроз, что значительно усложняет задачу противника.
TAURUS KEPD 350/150 - германско-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.
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