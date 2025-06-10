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Очередной рубеж пал: Россия выдавливает ВСУ за Днепр — карта войны обновлена

1:43
Силовые структуры » Военные новости

Ситуация в российско-украинском конфликте приближается к критической точке, которая может определить его исход.

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

Американский политолог Эндрю Корыбко в своей статье для издания Asia Times выразил мнение, что переломный момент либо уже наступил, либо вот-вот произойдёт, после чего стратегическое преимущество окончательно перейдёт на сторону России. По его словам, представить сценарий, при котором Украина смогла бы переломить ход событий, крайне сложно, а её поражение кажется неизбежным.

Аналитик отметил, что активное наступление российских войск в Днепропетровской области серьёзно подрывает позиции Киева. Он считает, что этот натиск может привести к таким последствиям, от которых украинская сторона уже не оправится. Кроме того, Корыбко указал на вероятность того, что в отчаянной попытке противостоять России киевский режим может прибегнуть к террористическим методам, однако, по его мнению, это не принесёт успеха.

На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило, что военнослужащие группировки "Центр" достигли западной границы Донецкой Народной Республики и продолжают продвигаться в Днепропетровской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что действия военных в этом регионе являются частью усилий по созданию буферной зоны, необходимой для обеспечения безопасности.

В понедельник Минобороны РФ добавило, что подразделения группировки "Центр" продолжают углубляться в оборону противника, расширяя территорию, находящуюся под их контролем в Днепропетровской области. 

Уточнения

Днепропетро́вская о́бласть — область в юго-восточной части Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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