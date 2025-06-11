Цена выстрела: Россия не станет убивать Зеленского и вот почему

3:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Вопрос о целесообразности устранения руководства Украины в контексте текущего конфликта остаётся одной из самых обсуждаемых тем. Ресурс "Военное дело" раскрывает, почему убийство Владимира Зеленского не поможет России.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

Политический аналитик Ростислав Ищенко поделился своим мнением о том, почему Россия, учитывая неспособность Киева к переговорам, не видит смысла в ликвидации украинского лидера.

По словам аналитика, исторический опыт показывает, что устранение ключевых фигур противника требует значительных усилий и ресурсов. Он напомнил, что для ликвидации Адольфа Гитлера Советскому Союзу пришлось одержать победу в войне и войти в Берлин, а Соединённым Штатам для устранения Саддама Хусейна — разгромить Ирак и захватить Багдад, после чего ещё разыскать его.

Аналогичная ситуация была с Слободаном Милошевичем, для чего пришлось разрушить Югославию. Ищенко отметил, что случаи успешной ликвидации без масштабных военных операций, как, например, с Джохаром Дудаевым или Асланом Масхадовым, были возможны только потому, что Россия действовала на своей территории, а у противников отсутствовала поддержка западной разведки. Даже для устранения Усамы бен Ладена США пришлось вторгнуться в Афганистан, вытеснить его в Пакистан и лишь затем уничтожить.

Ищенко подчеркнул, что при планировании подобных операций ключевым становится соотношение затрат и результата. Он пояснил, что если устранение конкретного человека способно решить все проблемы, то разумные издержки на такую операцию оправданы, поскольку это может быть более гуманным и экономичным решением, чем продолжение войны. Однако, если ликвидация не приносит никаких преимуществ, а, напротив, может привести к негативным последствиям, то смысла в таких действиях нет.

Аналитик также развеял миф о том, что устранение одного лидера может напугать других и заставить их отказаться от борьбы. Он указал, что история не знает примеров, когда люди, находящиеся у власти, добровольно покидали свои посты даже в условиях краха государства.

В качестве примера он привёл последние дни нацистской Германии, когда борьба за власть в окружении Гитлера началась ещё до его самоубийства, несмотря на очевидный проигрыш в войне. Ищенко считает, что в случае с Украиной устранение Владимира Зеленского не изменит ситуацию, поскольку его место займёт другой человек, который будет действовать в тех же условиях, пока Запад продолжает оказывать финансовую и военную поддержку, а украинские солдаты сражаются на фронте.

В заключение аналитик отметил, что операция по устранению Зеленского была бы не только бесполезной, но и вредной для достижения целей. При этом он допустил, что в будущем такая ликвидация может произойти, но исключительно ради демонстративного эффекта, без какого-либо реального влияния на ход конфликта.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель.

