Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цифровой дозор: Россия бьет рекорды борьбы с киберпреступностью
ВБД недоступно: тысячи ветеранов остались без выплат и льгот
Алкоголь портит атмосферу: Виктория Дайнеко объявила бойкот спиртному после замужества
Идеальный маникюр без мастера: 5 простых шагов к совершенству в домашних условиях
Одесса стала ловушкой: Вучич подписал приговор своей репутации
Экономический переворот: назван действенный приём Центробанка для борьбы с инфляцией
Похоронное молчание: реальные потери Киева в борьбе против России
Черепаха не такая простая: она может мстить, ревновать и сбегать
Внутренние демоны Анфисы Чеховой: телеведущая поделилась личной историей борьбы

Цена выстрела: Россия не станет убивать Зеленского и вот почему

3:08
Силовые структуры » Военные новости

Вопрос о целесообразности устранения руководства Украины в контексте текущего конфликта остаётся одной из самых обсуждаемых тем. Ресурс "Военное дело" раскрывает, почему убийство Владимира Зеленского не поможет России.

Владимир Зеленский (03-03-2022)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский (03-03-2022)

Политический аналитик Ростислав Ищенко поделился своим мнением о том, почему Россия, учитывая неспособность Киева к переговорам, не видит смысла в ликвидации украинского лидера.

По словам аналитика, исторический опыт показывает, что устранение ключевых фигур противника требует значительных усилий и ресурсов. Он напомнил, что для ликвидации Адольфа Гитлера Советскому Союзу пришлось одержать победу в войне и войти в Берлин, а Соединённым Штатам для устранения Саддама Хусейна — разгромить Ирак и захватить Багдад, после чего ещё разыскать его.

Аналогичная ситуация была с Слободаном Милошевичем, для чего пришлось разрушить Югославию. Ищенко отметил, что случаи успешной ликвидации без масштабных военных операций, как, например, с Джохаром Дудаевым или Асланом Масхадовым, были возможны только потому, что Россия действовала на своей территории, а у противников отсутствовала поддержка западной разведки. Даже для устранения Усамы бен Ладена США пришлось вторгнуться в Афганистан, вытеснить его в Пакистан и лишь затем уничтожить.

Ищенко подчеркнул, что при планировании подобных операций ключевым становится соотношение затрат и результата. Он пояснил, что если устранение конкретного человека способно решить все проблемы, то разумные издержки на такую операцию оправданы, поскольку это может быть более гуманным и экономичным решением, чем продолжение войны. Однако, если ликвидация не приносит никаких преимуществ, а, напротив, может привести к негативным последствиям, то смысла в таких действиях нет.

Аналитик также развеял миф о том, что устранение одного лидера может напугать других и заставить их отказаться от борьбы. Он указал, что история не знает примеров, когда люди, находящиеся у власти, добровольно покидали свои посты даже в условиях краха государства.

В качестве примера он привёл последние дни нацистской Германии, когда борьба за власть в окружении Гитлера началась ещё до его самоубийства, несмотря на очевидный проигрыш в войне. Ищенко считает, что в случае с Украиной устранение Владимира Зеленского не изменит ситуацию, поскольку его место займёт другой человек, который будет действовать в тех же условиях, пока Запад продолжает оказывать финансовую и военную поддержку, а украинские солдаты сражаются на фронте.

В заключение аналитик отметил, что операция по устранению Зеленского была бы не только бесполезной, но и вредной для достижения целей. При этом он допустил, что в будущем такая ликвидация может произойти, но исключительно ради демонстративного эффекта, без какого-либо реального влияния на ход конфликта.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Домашние животные
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал Аудио 
Без прогулок и приседаний: лучшие упражнения для похудения, если вам больше 50 лет
Новости спорта
Без прогулок и приседаний: лучшие упражнения для похудения, если вам больше 50 лет Аудио 
Популярное
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.

Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Последние материалы
Москва поставила точку в споре о будущем человечества — всё решится в ближайшие 25 лет
Грядки взорвались плодами — всё из-за одной странной смеси
Сбор малины прошёл? Подкормите растения, и они удивят вас повторным плодоношением
Возвращение на сцену: Jah Khalib анонсировал московские концерты после заявлений о любви к Украине
Волосы засияют, как в рекламе: вот простой домашний секрет, о котором молчат стилисты
Тайная заявка из-за океана: американцы решились на участие в Интервидении
Зелёный остров захватил внимание шведов: что делают Греческие пляжи в центре Стокгольма
Выбор питомца может изменить вашу жизнь — но только если учесть одну вещь
Как скрыть кривые углы без штукатурки и нервов — решение под рукой
Цены на грузоперевозки растут: кто виноват и что делать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.