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Похоронное молчание: реальные потери Киева в борьбе против России

3:12
Силовые структуры » Военные новости

Вопрос о том, почему украинские власти не торопятся забирать тела погибших солдат ВСУ, остаётся одной из самых острых тем в контексте текущего конфликта.

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

Политический аналитик Ростислав Ищенко поделился с ресурсом "Военное дело", своим взглядом на причины задержек, а также объяснил, почему число тел украинских военных, находящихся у российской стороны, стремительно увеличивается.

Ищенко отметил, что успехи российской армии в наступательных операциях напрямую влияют на ситуацию. По его словам, когда одна из сторон ведёт наступление, поле боя остаётся за ней, а вместе с ним — подбитая техника и тела погибших. Именно поэтому, как он пояснил, в распоряжении России оказались 26 американских танков Abrams, поставленных ранее Украине.

Аналитик провёл историческую параллель, напомнив, что в 1941 году, во время наступления немецких войск, вся советская техника оставалась у противника, а позже, при отступлении немцев, советская армия захватывала их технику.

То же самое, по его мнению, происходит и с телами погибших. Он указал, что в период украинского наступления обмен телами был относительно равным, а порой украинская сторона даже передавала больше тел, но объёмы обмена были небольшими — около 50-60 тел за раз. Однако с началом российского наступления ситуация кардинально изменилась, и число тел, передаваемых украинской стороне, стало расти в геометрической прогрессии — от 700 до 900, а затем и до 6 тысяч.

Далее аналитик перешёл к объяснению причин, по которым Киев медлит с приёмом тел. Он отверг версию, что украинские власти опасаются финансовых выплат семьям погибших, подчеркнув, что этот страх не имеет оснований. Ищенко пояснил, что на Украине выплаты компенсаций происходят крайне редко, и если власти не захотят платить, то они этого и не сделают.

Он добавил, что, несмотря на официальные данные о более чем 600 тысячах погибших, о чём свидетельствуют опубликованные некрологи, страна не обанкротилась, поскольку выплаты просто не производятся.

По мнению Ищенко, настоящая причина задержек кроется не в финансовых трудностях, а в стремительном росте числа погибших, что представляет серьёзную угрозу для морального состояния украинского общества.

Он отметил, что киевские власти осознают, что 6 тысяч тел — это лишь начало, и в будущем их число может значительно увеличиться. Аналитик подчеркнул, что регулярное информирование населения о таких масштабах потерь может вызвать серьёзные вопросы к руководству страны. Он также указал, что обществу становится очевидно, что переданные Россией тела — это лишь часть потерь, поскольку украинская сторона также выносит погибших с поля боя, и общее число жертв может быть значительно выше.

Уточнения

Ростисла́в Влади́мирович И́щенко - российский (в прошлом — украинский) политолог, пропагандист, бывший дипломат, обозреватель МИА "Россия сегодня".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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