ВБД недоступно: тысячи ветеранов остались без выплат и льгот

3:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В редакцию argumenti. ru поступило обращение от давнего знакомого из Донецка - общественного деятеля, ветерана боевых действий и ополченца первой волны Влада Филина.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бойцы ВС РФ

Он рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются некоторые участники СВО, особенно бойцы ОБТФ "Каскад", при оформлении статуса ветерана боевых действий (ВБД). По его словам, многие из тех, кто сражался с первых дней спецоперации, с 24 февраля 2022 года по март 2023 года, не могут подтвердить своё участие из-за отсутствия необходимых документов.

Филин отметил, что для решения этой проблемы был разработан расширенный механизм подтверждения участия в боевых действиях.

Благодаря этому подходу некоторым бойцам "Каскада" всё же удалось получить удостоверения ветеранов. Так, 11 июня глава ДНР Денис Пушилин лично вручил 30 штурмовикам из этого подразделения долгожданные документы. Ранее эти военнослужащие сталкивались с отказами межведомственной комиссии, которая ссылалась на недостаток подтверждающих бумаг и отсутствие полномочий для принятия решений в таких случаях.

Филин пояснил, что речь не идёт об упрощении процедуры — она осталась прежней, но теперь дополнена новыми способами подтверждения участия. В настоящее время отделения Фонда защиты Отечества (ФЗО) собирают пакеты документов от бойцов, оказавшихся в аналогичной ситуации. Эти материалы должны быть переданы в центральный офис ФЗО ДНР до 18 июня 2025 года.

Для оформления статуса ВБД необходимо предоставить паспорт, СНИЛС, две фотографии размером 3х4 на матовой бумаге с правым углом, копии удостоверений к наградам, а также дополнительные документы, такие как извещение о призыве, выписки из приказов, контракт, акты судмедэкспертизы или ходатайства в Министерство труда о выплате компенсации за ранение в размере 3 миллионов рублей.

Однако, как отметил Филин, с получением справки участника СВО, от которой зависит доступ ко всё большему числу льгот, у бойцов "Каскада" возникают ещё большие трудности. Недавно начатая выдача таких справок военным комиссариатом Макеевки была приостановлена из-за ошибок, но разъяснений от Народного Совета ДНР или ФЗО пока не последовало.

Также остаётся нерешённым вопрос о доплате в размере 1 миллиона рублей раненым бойцам из Донецка, которые уже получили 3 миллиона рублей не по федеральным, а по региональным программам.

Кроме того, остаются открытыми и другие проблемы, которые поднимаются уже давно. Среди них — призыв ветеранов "Каскада" на срочную службу, обнуление офицерских званий, при котором украинские звания признаются, а донецкие — нет, несмотря на зачёт выслуги лет по принципу "год за три". Филин подчеркнул, что решение всех этих вопросов требует времени и последовательных шагов.

Особое внимание он уделил ситуации с добровольцами "Каскада", которые не получали денежное довольствие. По его словам, такие бойцы не могут претендовать на выплаты за ранения, поскольку размер компенсации рассчитывается как процент от денежного довольствия, которого у них не было.

Аналогичная проблема касается семей погибших добровольцев, которые не имеют права на пособие по потере кормильца. В завершение Филин отметил, что выплаты за ранения для добровольцев до сих пор не приведены в соответствие с нормами, действующими для участников СВО, проходящих службу в составе Минобороны РФ.

Уточнения

Дени́с Влади́мирович Пуши́лин — российский государственный и политический деятель.

