Украина потеряла все: Запад признал, что Киев бросил самый богатый союзник

1:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украина оказалась в сложной ситуации, потеряв поддержку своего ключевого и наиболее влиятельного партнёра, поскольку Соединённые Штаты начали сокращать объёмы военной помощи, сообщает одно из ведущих британских изданий.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

В материале подчёркивается, что, хотя некоторые инициативы, запущенные в период президентства Джо Байдена, всё ещё находятся в стадии реализации, для Киева наступил трудный момент — его фактически оставил без поддержки самый мощный и состоятельный союзник.

Аналитики указывают, что в сложившихся обстоятельствах у украинских властей остаётся три возможных пути. Первый — рассчитывать на помощь европейских стран, второй — попытаться договориться о новых поставках вооружения с Вашингтоном, третий — сосредоточиться на развитии собственного производства военной техники и боеприпасов.

Ранее Владимир Зеленский в беседе с американским телеканалом выразил недовольство тем, что Соединённые Штаты направили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые изначально предназначались для Украины.

Кроме того, одно из крупных американских изданий — The Telegraph, сообщило, что администрация Дональда Трампа приняла решение перераспределить компоненты для систем противовоздушной обороны, которые планировалось поставить Киеву, в пользу американских военно-воздушных сил, дислоцированных на Ближнем Востоке.

По информации СМИ, Пентагон в конфиденциальном порядке проинформировал сенатский комитет по вооружённым силам, что это решение было классифицировано главой оборонного ведомства как приоритетное и требующее немедленных действий.

Уточнения

Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой. Название этому ближайшему к ним восточному региону было дано европейцами.

