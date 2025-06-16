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Израильский щит рухнул: Иран заставил ПВО стрелять по себе

Силовые структуры » Военные новости

Иранские военные применили инновационные подходы, которые привели к серьёзным сбоям в работе израильских систем противовоздушной обороны, вынудив их атаковать собственные позиции. Об этом пишет Царьград.

ЗРК Patriot
Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ЗРК Patriot

Об этом стало известно из заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР), опубликованного недавно.

Согласно информации, распространённой пресс-службой КСИР, в ходе последней операции Иран использовал передовые технологии и разведывательные возможности, которые позволили вывести из строя многоуровневые системы управления и обороны Израиля. В результате израильские ПВО начали наносить удары по своим же объектам.

Сообщается, что иранская армия провела серию ракетных атак, применив совершенно новый метод ведения боевых действий. Этот подход оказался настолько эффективным, что вызвал значительные нарушения в работе израильских оборонительных систем, хотя конкретные детали применённых технологий в заявлении не раскрывались.

Представители КСИР также отметили, что в ходе операции удалось поразить несколько целей на территории Израиля, однако не уточнили, о каких именно объектах идёт речь.

На данный момент израильская сторона не предоставила официальных комментариев относительно заявлений иранских военных. Тем временем стало известно, что в ночь на 16 июня в результате массированных ударов Ирана по территории Израиля три человека погибли, а ещё 67 получили ранения.

Кроме того, КСИР подчеркнул, что продолжает разрабатывать планы новых высокоточных атак на Израиль. Ведомство заявило о своей готовности к проведению ещё более масштабных и разрушительных военных операций в будущем.

Уточнения

Ко́рпус стра́жей исла́мской револю́ции — элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов великого аятоллы Хомейни.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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