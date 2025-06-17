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Воздушный хаос: это событие на Украине переворачивает мировые военные доктрины

3:17
Силовые структуры » Военные новости

Воздушное пространство давно считается решающим фактором успеха в современных военных конфликтах, однако последние события в мире демонстрируют, что реальность может быть куда сложнее традиционных представлений. Материал об этом публикует argumenti. ru.

Истребитель Су-30СМ
Фото: http://www.airliners.net/photo/Russia---Air/Sukhoi-Su-30SM/2500890/L by Alex Beltyukov is licensed under GNU Free Documentation License
Истребитель Су-30СМ

Анализ двух конфликтов — израильской операции в Иране и противостояния России и Украины — выявил совершенно разные сценарии, которые ставят под сомнение устоявшиеся военные доктрины и создают неожиданные парадоксы.

В случае израильской кампании в Иране превосходство в воздухе было достигнуто молниеносно. За двое суток израильские военно-воздушные силы смогли установить контроль над важнейшими регионами противника, включая столицу, что позволило им наносить точечные удары без значительного сопротивления. Поскольку операция ограничилась действиями в воздухе, без масштабного наземного вторжения, именно господство в небе стало ключом к успеху на начальной стадии.

Совершенно иная картина наблюдается в российско-украинском конфликте, где ни одна из сторон не смогла полностью захватить контроль над воздушным пространством. Системы противовоздушной обороны России существенно ограничивают возможности украинской авиации, в то время как обе стороны активно применяют беспилотные аппараты и ракеты для нанесения ударов по позициям противника.

В результате небо превратилось в зону непрерывного противостояния, где дроны и ракеты создают постоянную угрозу, нанося значительный ущерб, но не позволяя ни одной из сторон добиться решающего преимущества.

Один из отставных американских генералов отметил, что отсутствие полного доминирования в воздухе в российско-украинском конфликте привело к затяжному позиционному противостоянию и переходу к войне на истощение. В то же время израильский пример демонстрирует, что тотальный контроль над небом может обеспечить быстрые и эффективные результаты, позволяя нанести противнику серьёзный урон.

Интересно, что классические военные теории не предусматривали ситуации, при которой ни одна из сторон не может полностью захватить воздушное пространство, но при этом обе сохраняют способность атаковать территорию друг друга, нанося значительный ущерб. Эта новая реальность приводит к затяжным конфликтам, где исход определяется не только военной мощью, но и экономической устойчивостью, а также способностью адаптировать тактику к современным условиям ведения боевых действий.

Опыт этих конфликтов подчёркивает, что контроль над воздухом — это не просто вопрос количества авиации или ракет, а сложное сочетание факторов, включая тактику, технологии, особенности местности и характер операций.

Современные войны всё чаще приобретают асимметричный характер, где массовое использование беспилотников и ракет перечёркивает традиционные подходы к противостоянию. Для достижения устойчивой победы в таких условиях необходимы совершенно новые стратегии, которые смогут преодолеть парадокс "разделённого" контроля над небом.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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