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Мировая война неизбежна: Ближний Восток разгорится разрушительным пожаром

Силовые структуры » Военные новости

Конфликт между Ираном и Израилем продолжает оставаться одной из самых напряжённых тем на международной арене, и его возможные последствия вызывают серьёзные опасения.

Ядерный взрыв
Фото: Pixabay by STRIEWA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ядерный взрыв

Политический аналитик Ростислав Ищенко поделился с изданием "Военное дело" своим видением ситуации, отметив, что текущие события могут привести к глобальной конфронтации, угрожающей стабильности всего мира.

По мнению эксперта, обострение ситуации на Ближнем Востоке представляет угрозу не только для региона, но и для крупных мировых игроков, таких как Китай. Он подчеркнул, что в случае падения Ирана Китай столкнётся с катастрофическими последствиями, поскольку это перекроет его торговые маршруты в Европу, а США получат возможность оказывать неограниченное экономическое давление на Пекин, что является одной из их стратегических целей.

Ищенко также указал, что конфликт имеет тенденцию к расширению и вовлечению новых участников. Он отметил, что если Китай начнёт поставлять Ирану ракеты, это может привести к ситуации, при которой иранский арсенал станет практически неисчерпаемым. В то же время, по его словам, западные страны уже продемонстрировали в украинском конфликте, что их запасы вооружений ограничены, что теоретически может подтолкнуть США к более активной поддержке Израиля.

Аналитик добавил, что Иран уже понёс значительный ущерб в результате внезапного нападения, и пока неясно, хватит ли у Тегерана ресурсов для одновременного противостояния как Израилю, так и США, если Вашингтон решит вмешаться.

Особое внимание Ищенко уделил рискам, связанным с возможным вступлением США в конфликт на стороне Израиля. Он назвал такой шаг чрезвычайно опасным, поскольку это может привести к прямому столкновению с Россией и Китаем.

Эксперт пояснил, что для России Иран фактически является частью её стратегической границы, и появление в Тегеране проамериканского режима стало бы крайне нежелательным сценарием.

Для Китая же падение Ирана означало бы серьёзный удар по его экономическим и геополитическим интересам. В результате, как отметил Ищенко, может возникнуть ситуация, при которой США окажутся в состоянии прямой конфронтации с двумя ядерными державами, что, по его мнению, неизбежно приведёт к мировой войне. Он подчеркнул, что текущая ситуация крайне тревожна и требует максимальной осторожности от всех сторон.

Уточнения

Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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