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Наступление Лондона: Великобритания открыла новый фронт против России

2:49
Силовые структуры » Военные новости

Недавние события в международной политике, включая отсутствие поддержки России со стороны стран ОДКБ и сближение Казахстана с Великобританией, вызвали широкий резонанс.

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

Политический аналитик Ростислав Ищенко в беседе с изданием "Военное дело", поделился своим взглядом на эти вопросы, отметив, что ситуация отражает сложные геополитические реалии.

На вопрос о том, почему страны ОДКБ не оказывают помощь России в условиях нарастающих военных действий, включая атаки на российские города и стратегические объекты, Ищенко пояснил, что механизмы Договора о коллективной безопасности активируются только в случае официального обращения одной из стран за поддержкой.

Он подчеркнул, что Россия пока не делала такого запроса, поэтому союзники не предпринимают активных действий, таких как развёртывание медицинских объектов или помощь в тыловой логистике.

Что касается недавнего подписания соглашения о военном сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией, Ищенко отметил, что это решение вызвало много вопросов, особенно в контексте отношений с Россией.

Он указал, что Казахстан, как независимое государство, имеет право самостоятельно выбирать партнёров для сотрудничества. По его мнению, Астана стремится избежать ситуации, при которой какая-либо страна, включая Россию, будет полностью доминировать в её внешней и внутренней политике. Аналитик напомнил, что даже Белоруссия до 2020 года пыталась маневрировать, выстраивая отношения с Евросоюзом, чтобы сбалансировать влияние Москвы, хотя эти попытки не увенчались успехом.

Ищенко добавил, что Казахстану приходится искать баланс сил, и Запад в этом контексте остаётся для него единственным реальным вариантом. В качестве примера он привёл Венгрию, которая, оставаясь членом ЕС, использует связи с Россией для уравновешивания европейского давления.

По словам аналитика, само соглашение между Астаной и Лондоном носит рамочный характер и не накладывает строгих обязательств, а скорее создаёт для Казахстана пространство для дипломатического манёвра. Он подчеркнул, что в этой ситуации каждая страна действует в своих интересах, и Казахстан не является исключением, выстраивая свою политику так, как считает нужным.

Ищенко отметил, что время покажет, насколько эффективными окажутся шаги казахстанского руководства в поиске этого баланса, но на данный момент действия Астаны можно рассматривать как прагматичный подход к обеспечению собственной независимости в сложных геополитических условиях.

Уточнения

Астана́ - столица Республики Казахстан с 10 декабря 1997 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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