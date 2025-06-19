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Неудавшийся блицкриг: нападение на Иран уничтожит Израиль

Силовые структуры » Военные новости

Недавно известный аналитик в области политики Ростислав Ищенко поделился с изданием "Военное дело" своим мнением о неудачной попытке Израиля провести молниеносную военную операцию против Ирана, а также объяснил, почему израильская армия делает ставку исключительно на стратегию блицкрига.

ЦАХАЛ
Фото: https://www.idf.il/אתרים/פיקוד-המרכז/2021/פיגוע-צפון-השומרון-ירי-חומש-יהודה-ושומרון/ by IDF Spokesperson's Unit photographer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ЦАХАЛ

По словам Ищенко, концепция быстрой войны, разработанная еще в середине прошлого века, является основой военной доктрины израильского Генштаба. Он отметил, что Израиль, будучи небольшой страной, не имеет возможности вести затяжные конфликты, особенно из-за экономических ограничений.

Вся территория государства находится в зоне досягаемости противника, а длительная мобилизация требует отвлечения значительного числа людей от мирного труда, что наносит серьезный ущерб экономике.

Аналитик подчеркнул, что в условиях мира Израиль процветает благодаря поддержке Запада и различным привилегиям на международных рынках. Однако в случае войны эта система рушится, так как армия страны, ЦАХАЛ, функционирует по принципу народного ополчения.

Высокопрофессиональными являются только офицеры и младший командный состав, тогда как остальные граждане проходят базовую подготовку и призываются на службу только в случае необходимости. Ищенко добавил, что в момент начала боевых действий сотни тысяч трудоспособных израильтян вынуждены покидать свои рабочие места и отправляться на фронт. Если конфликт завершается за несколько недель, это не создает серьезных проблем, но если он затягивается на месяцы, последствия могут быть катастрофическими.

Ищенко также обратил внимание на то, что в последние десятилетия израильское общество не сталкивалось с масштабными атаками на свои города, и люди отвыкли от реальной угрозы для жизни. Хотя террористическая опасность в стране сохраняется, она не сравнима с риском погибнуть от ракетных ударов или бомбардировок прямо в своем доме. Теперь же, по мнению аналитика, такая угроза стала вполне реальной.

Несмотря на успешные действия израильской разведки и авиации в первые часы конфликта, Ищенко считает, что стратегия блицкрига провалилась. Он пояснил, что ни один военный план не может быть реализован идеально, приведя в пример ситуацию с Россией, которая в начале конфликта уничтожила большую часть украинской ПВО, но через полгода та была восстановлена благодаря западной поддержке.

Аналогично, Иран, по словам аналитика, имеет союзников и ресурсы, которые позволяют ему продолжать сопротивление.

В завершение Ищенко отметил, что сейчас как в Тель-Авиве, так и в Вашингтоне осознают, что Израиль оказался на грани военного кризиса. Он подчеркнул, что, хотя немедленная катастрофа стране не грозит, и победа все еще возможна, никаких гарантий нет.

Никто не может точно предсказать, как долго Иран сможет продолжать атаки, какие запасы вооружений у него есть, и какую помощь могут оказать такие страны, как Пакистан, Китай или Россия. Если противостояние затянется на несколько месяцев, это может привести к победе Ирана и краху Израиля.

Уточнения

А́рмия оборо́ны Изра́иля — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности. Нынешний начальник 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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