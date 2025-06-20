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Россия без табу: отсутствие цензуры меняет ход СВО

1:45
Силовые структуры » Военные новости

В рамках общения с читателями издания "Военное дело" известный аналитик и публицист Ростислав Ищенко поделился своим мнением о том, существует ли в России военная цензура, а также о ее необходимости и влиянии на информационное пространство.

Флаг России
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Dickelbers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Флаг России

По словам Ищенко, в настоящее время в России отсутствует военная цензура. Он отметил, что в 2022 году предпринимались отдельные попытки ввести ее на практике, однако они были неэффективными и, скорее, служили интересам некоторых должностных лиц, стремившихся избежать общественного осуждения и неудобных вопросов. В итоге, как подчеркнул аналитик, такие вопросы все равно возникали, но уже со стороны правоохранительных органов.

Ищенко указал, что сейчас информация с фронта публикуется без какого-либо предварительного контроля, а выбор тем зависит исключительно от взглядов авторов и редакций на то, что можно считать правильным или неправильным.

Аналитик выразил уверенность в том, что введение предварительной военной цензуры, связанной с согласованием материалов с фронта, было бы полезным шагом. Он пояснил, что в условиях отсутствия контроля в информационном пространстве появляется множество недостоверных сведений, в том числе из-за того, что сами публикаторы не всегда способны отличить правду от вымысла.

Однако, как отметил Ищенко, в российском обществе идея цензуры не пользуется популярностью, поскольку люди опасаются, что она может стать инструментом для защиты от конструктивной критики. В результате, по его мнению, власти воздерживаются от введения подобных мер.

Уточнения

Ростисла́в Влади́мирович И́щенко — российский (в прошлом — украинский) политолог, пропагандист, бывший дипломат, обозреватель МИА "Россия сегодня".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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