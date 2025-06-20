Переговоры или катастрофа: Германия на пороге краха без России

1:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Представители немецких политических партий "Левые" и "Альтернатива для Германии" (АдГ) обратились к канцлеру Фридриху Мерцу с призывом организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: Reichstag building by Henrique Ferreira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Здание Бундестага

Напомним, что ранее российский лидер выразил готовность к диалогу, подчеркнув, что Москва не уклоняется от контактов и всегда открыта к общению.

Сопредседатель фракции "Левые" в бундестаге Зёрен Пельман отметил, что подобный шаг мог бы стать первым этапом на пути к налаживанию отношений. Он указал, что правительство Германии слишком долго воздерживалось от активных дипломатических шагов.

По мнению Пельмана, если существует хотя бы малейшая возможность остановить человеческие жертвы, то долг политиков — воспользоваться этим шансом и предпринять попытку, о чем он рассказал в беседе с изданиями Neue Berliner Redaktionsgesellschaft.

В свою очередь, Маркус Фронмайер, отвечающий за внешнеполитические вопросы в АдГ, подчеркнул, что предложение российского президента следует рассматривать серьезно и ответственно. Он добавил, что публичное заявление Путина о готовности к переговорам нельзя оставлять без внимания, а нужно использовать как потенциальную основу для дипломатических усилий.

Ранее издание Stern сообщило, что ряд влиятельных членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, также выступили за начало диалога с Россией. Кроме того, в подписанном ими манифесте содержится призыв отказаться от планов размещения американских ракет на территории страны.

Уточнения

"Альтернати́ва для Герма́нии" (АдГ) — немецкая политическая партия ультраправой популистской идеологии, основанная в 2013 году.

