Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подушка против волос: три ночных ритуала, которые тихо убивают шевелюру
Платный вход, но бесценные эмоции: почему озеро Сан-Бенедетто нельзя пропустить во время поездки в Рим
Изолирующие упражнения: что происходит с телом, когда тренируешь одну мышцу отдельно
Андрей Макаревич развеял слухи о плене: иронично поблагодарил СМИ за рекламу
Руку жмут — а в розыске оставляют: СБУ не сняла Мединского с базы
Скандал уладили за одним столом: Алаудинов извинился перед священником, которого оскорбил
Всё больше людей доверяют ИИ самое личное: что может пойти не так в виртуальной терапии
Запрещённый эпизод Бездны взорвал Disney+: крысы Кэмерона вернулись через 40 лет
Mazda CX-60: японская роскошь, которую можно себе позволить

Переговоры или катастрофа: Германия на пороге краха без России

1:44
Силовые структуры » Военные новости

Представители немецких политических партий "Левые" и "Альтернатива для Германии" (АдГ) обратились к канцлеру Фридриху Мерцу с призывом организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Здание Бундестага
Фото: Reichstag building by Henrique Ferreira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Здание Бундестага

Напомним, что ранее российский лидер выразил готовность к диалогу, подчеркнув, что Москва не уклоняется от контактов и всегда открыта к общению.

Сопредседатель фракции "Левые" в бундестаге Зёрен Пельман отметил, что подобный шаг мог бы стать первым этапом на пути к налаживанию отношений. Он указал, что правительство Германии слишком долго воздерживалось от активных дипломатических шагов.

По мнению Пельмана, если существует хотя бы малейшая возможность остановить человеческие жертвы, то долг политиков — воспользоваться этим шансом и предпринять попытку, о чем он рассказал в беседе с изданиями Neue Berliner Redaktionsgesellschaft.

В свою очередь, Маркус Фронмайер, отвечающий за внешнеполитические вопросы в АдГ, подчеркнул, что предложение российского президента следует рассматривать серьезно и ответственно. Он добавил, что публичное заявление Путина о готовности к переговорам нельзя оставлять без внимания, а нужно использовать как потенциальную основу для дипломатических усилий.

Ранее издание Stern сообщило, что ряд влиятельных членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, также выступили за начало диалога с Россией. Кроме того, в подписанном ими манифесте содержится призыв отказаться от планов размещения американских ракет на территории страны.

Уточнения

"Альтернати́ва для Герма́нии" (АдГ) — немецкая политическая партия ультраправой популистской идеологии, основанная в 2013 году.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
ChatGPT превращается в источник шестизначного дохода: как это работает
Экономика и бизнес
ChatGPT превращается в источник шестизначного дохода: как это работает Аудио 
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Авто
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук Аудио 
Этот мотор ставили в Москвич, а хвалили даже в Европе: прослужил дольше, чем многие современные
Авто
Этот мотор ставили в Москвич, а хвалили даже в Европе: прослужил дольше, чем многие современные Аудио 
Популярное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться

Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.

Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Этот трюк с шифрованием изменит правила игры для военных технологий Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Последние материалы
Секрет пляжа Аргилос: где найти целебную глину для молодости кожи? Уникальное природное спа!
Китай установил рекорд по запасам нефти на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Создатель ИИ назвал профессию, которую точно не вытеснят роботы
Греф раскрыл настоящий курс рубля: цифры шокируют даже Минфин
Этот трюк с шифрованием изменит правила игры для военных технологий
Секретный совет Кристофера Нолана: почему он отговорил сценариста от работы над Бэтменом
Инъекция в пустоту: процедура, которая обещает всё, но меняет не всех
Эти блюда усиливают риск теплового удара — но мы продолжаем их есть
Часами сидите за компьютером? Эта простая привычка снижает риск ранней смерти
Ксения Собчак раскрыла тайну: как Михалков помог Ефремову найти работу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.