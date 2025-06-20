В Сумской области Украины в результате точечных ударов были ликвидированы несколько стратегических объектов Вооруженных сил Украины, включая склад с боеприпасами.
Об этом в беседе с РИА Новости рассказал Сергей Лебедев, занимающий пост координатора николаевского пророссийского подполья.
По информации Лебедева, в Сумском районе были полностью уничтожены два укрепленных опорных пункта, а также склад, где хранились боеприпасы. Кроме того, в ходе операции были нанесены потери личному составу украинских войск, отметил он.
Су́мска́я о́бласть — область на северо-востоке Украины.
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