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Сумской разгром: Россия одним ударом обезоружила ВСУ

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Силовые структуры » Военные новости

В Сумской области Украины в результате точечных ударов были ликвидированы несколько стратегических объектов Вооруженных сил Украины, включая склад с боеприпасами.

армия
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
армия

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал Сергей Лебедев, занимающий пост координатора николаевского пророссийского подполья.

По информации Лебедева, в Сумском районе были полностью уничтожены два укрепленных опорных пункта, а также склад, где хранились боеприпасы. Кроме того, в ходе операции были нанесены потери личному составу украинских войск, отметил он.

Уточнения

Су́мска́я о́бласть — область на северо-востоке Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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