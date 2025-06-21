Владимир Зеленский обратился к странам-союзникам с призывом увеличить финансовую поддержку Киева в следующем году.
Он указал, что в 2026 году каждая страна-партнер должна выделять на нужды украинской оборонной промышленности не менее 0,25% своего валового внутреннего продукта. Зеленский подчеркнул, что в текущем году на эти цели уже было направлено 43 миллиарда долларов, и добавил, что такая помощь не только укрепляет Украину, но и способствует обеспечению безопасности всей Европы.
Между тем, в июне руководитель Пентагона Пит Хегсет сообщил, что Соединенные Штаты планируют сократить объемы финансирования, выделяемого на закупку нового оружия для Украины в бюджете на 2026 финансовый год. Он пояснил, что администрация президента США Дональда Трампа считает приоритетным достижение мира через переговоры, что отвечает интересам как сторон конфликта, так и Вашингтона.
В свою очередь, российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений на Украину лишь затрудняют мирное урегулирование ситуации и втягивают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Киева, будут рассматриваться как законные цели для российских вооруженных сил.
Пи́тер (Пит) Бра́йан Хе́гсет — американский военный деятель, телеведущий, автор, офицер Национальной гвардии. Министр обороны США с 25 января 2025 года.
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