Зеленский поставил ультиматум Европе: новое требование Киева шокирует Запад

1:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Владимир Зеленский обратился к странам-союзникам с призывом увеличить финансовую поддержку Киева в следующем году.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Украины и Европейского Союза

Он указал, что в 2026 году каждая страна-партнер должна выделять на нужды украинской оборонной промышленности не менее 0,25% своего валового внутреннего продукта. Зеленский подчеркнул, что в текущем году на эти цели уже было направлено 43 миллиарда долларов, и добавил, что такая помощь не только укрепляет Украину, но и способствует обеспечению безопасности всей Европы.

Между тем, в июне руководитель Пентагона Пит Хегсет сообщил, что Соединенные Штаты планируют сократить объемы финансирования, выделяемого на закупку нового оружия для Украины в бюджете на 2026 финансовый год. Он пояснил, что администрация президента США Дональда Трампа считает приоритетным достижение мира через переговоры, что отвечает интересам как сторон конфликта, так и Вашингтона.

В свою очередь, российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений на Украину лишь затрудняют мирное урегулирование ситуации и втягивают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Киева, будут рассматриваться как законные цели для российских вооруженных сил.

Уточнения

Пи́тер (Пит) Бра́йан Хе́гсет — американский военный деятель, телеведущий, автор, офицер Национальной гвардии. Министр обороны США с 25 января 2025 года.

