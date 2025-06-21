Кэшбек для Европы: Украина намерена захватить ЕС необычным образом

1:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Владимир Зеленский сообщил о планах страны расширить производство вооружений, перенеся часть технологий за границу.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

По его словам, в рамках новой инициативы, получившей название "Строй с Украиной", уже этим летом будут заключены соглашения, которые позволят открыть производственные линии в ряде европейских государств, а возможно, и за их пределами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский пояснил, что приоритет будет отдан странам, которые активно поддерживают Украину, в том числе финансируют разработку и выпуск беспилотников, а также начинают вкладывать средства в создание ракет на украинской территории. Он уточнил, что речь идет о производстве различных типов дронов, ракетных систем и, возможно, артиллерийского вооружения.

Как стало известно из репортажа украинского телеканала "Общественное", журналисты которого присутствовали на встрече с президентом, в список стран, где планируется развернуть производство, входят Дания, Норвегия, Германия, Великобритания и Литва.

Тем временем Россия выразила обеспокоенность в связи с подобными инициативами. Официальная позиция Москвы заключается в том, что поставки оружия на Украину препятствуют мирному урегулированию конфликта, напрямую вовлекая страны НАТО в противостояние. В российском руководстве такие действия называют крайне опасными и сравнивают с "игрой с огнем".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые грузы с вооружением, направленные в Украину, будут считаться законной целью для российских сил. В Кремле также неоднократно отмечали, что наращивание военной помощи со стороны Запада не способствует переговорам и лишь усугубляет ситуацию.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту.

